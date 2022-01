SEC søger mere reguleringshåndhævelse i kryptosektoren i 2022, ifølge formand Gary Gensler.

Formand for US Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, har endnu en gang gentaget regeringsagenturets syn på kryptotokens og siger, at næste skridt er at se sikkerhedstokens korrekt klassificeret som sådan.

Ud over at tale om private virksomheder og aktieselskaber, berørte SEC-stolen kort brugen af krypto-tokens som en form for at rejse penge til at støtte innovative teknologier inden for det bredere kryptomarked.

SEC-formanden sagde, at kryptotokens og andre former for crowdfunding er gratis for at rejse penge fra offentligheden, men promotorerne og sponsorerne af disse tilbud bør vide, at tokens falder inden for værdipapirlovgivningen.

Forudsætningen går tilbage til Howey-testen, der ser på, om investorer sætter penge i projektet og forventer et afkast af deres investering baseret på holdets indsats.

Kryptopromotorer til at benytte alle sæt af oplysninger til investorer

Gensler kom med kommentarerne under et interview på CNBC's "Squawk Box" mandag.

Han bemærkede, at skaffe midler til et projekt fra offentligheden kræver, at de (investorer) får alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe kloge investeringsbeslutninger. Værdipapirlovene, tilføjede han, er der for at beskytte offentligheden mod svindel og svindlere.

I en kommentar til SEC's dagsorden for kryptomarkedet sagde Gensler, at hovedmålet er at bringe alle sikkerhedstokens inden for værdipapirlovens rammer.

SEC-formanden mener, at midlerne til at rejse midler fra investorer ikke er et problem, det være sig gennem kryptovalutaer eller de nyere special purpose acquisition companies (SPAC'er). Det, der er vigtigt for SEC, er at sikre, at forbrugerne får den beskyttelse, de fortjener.

Om insiderhandel

Gensler berørte også spørgsmålet om insiderhandel og bemærkede, at SEC kraftigt vil håndhæve lovene, der styrer insiderhandel, uanset om det er af virksomhedsinsidere som administrerende direktører eller medlemmer af Kongressen, der er fortrolige med ikke-offentlig information.

Han tilføjede dog, at alle spørgsmålene om insidersalg er knyttet til ét ord: tillid.

Han bemærkede:

"Vores finanssystem kommer ned til et grundlæggende ord, og det er tillid. Beskyttelse mod insiderhandel, uanset om det er i en virksomhed eller om det er en embedsmand, er begge vigtige for den grundlæggende tillid."

SEC vs. Ripple-sagen

Kommentarerne vedrørende værdipapirlovgivningen kommer, selvom SEC's sag mod Ripple og dets topledere fortsætter. Vagthunden anlagde en retssag mod Ripple Labs for, hvad agenturet sagde var ulovligt salg af XRP-tokenet.

Ripple har fastholdt, at tokenet ikke er en sikkerhed og stillede spørgsmålstegn ved tidligere udtalelser, der antydede, at Ether (ETH), det oprindelige token på Ethereum-netværket, ikke var et sikkerhedstoken.

Under interviewet sagde Gensler, at han ikke kunne kommentere individuelle kryptoprojekter, idet han svarede på et spørgsmål om, hvorfor SEC ikke ser ETH som et sikkerhedstoken, som det gør XRP.

SEC har tidligere anklaget adskillige berømtheder for at udråbe forskellige crypto initial coin offerings (ICO'er), herunder Floyd Mayweather, skuespilleren Steven Seagal og DJ Khaled.