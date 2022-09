September opsamling: Merge kom og gik, markederne halter og makro gør det den gør

Kan nogen vække Green Day, fordi september er ved at være slut.

Så hvad skete der denne måned indenfor kryptovaluta? Og hvordan ser det hele ud, når vi vender kalendersiden til oktober?

Bitcoin og Ethereum halter

Intet alt for alvorligt, men Bitcoin og Ethereum faldt i løbet af måneden. Interessant nok faldt Bitcoin mere end Ethereum, hvilket er usædvanligt i forhold til det mønster vi har set historisk, hvor Ethereum generelt er den mere flygtige af de to kryptovalutaer.

Opgraderingen var selvfølgelig den helt store nyhed, da Ethereum gennemførte historiens største blockchain-opgradering den 15. september. Opgraderingen kom og gik uden det store ståhej, også selvom priserne ikke gjorde synderligt meget – hvilket tyder på, at det hele var medregnet i prisen i forvejen, som mange allerede havde mistanke om.

På kort sigt er der ikke meget, som Merge-opgraderingen har påvirket med hensyn til prisen, men det vil dog alligevel være fascinerende at følge med i fremadrettet, nu hvor rørledningen, der underbygger hele Ethereum-økosystemet, er blevet fuldstændig transformeret.

Jeg har tidligere skrevet en række artikler, hvor jeg luftede mine tanker om, at staking udbyttet endda kunne fungere som en “risikofri” proxy i De-Fi verdenen, hjælpe med at levere en ramme for værdiansættelser samt lægge grunden for ETH til at yderligere at modnes.

Det grundlæggende arbejde burde også gøre det muligt for Ethereum at afkoble sig fra Bitcoin. Jeg har længe anset Bitcoin som værende penge og Ethereum som værende teknologi, og jeg tror, at dette træk understreger modsætningsforholdet yderligere – penge har brug for Proof of Work, hvorimod basen i et DeFi-system ikke har brug for dette.

Men dette er langsigtede overvejelser, og på mellemlang sigt er de stadig meget korrelerede.

On-chain

Lad os nu hoppe på blockchainen for at tage et kig på nogle bemærkelsesværdige indikatorer, der sprang mig i øjnene i løbet af måneden.

For det første, da Ethereum gennemførte den førnævnte Merge-opgradering, så er der åbenbart ikke længere behov for minerne på netværket. Dette er det stik modsatte af banebrydende nyheder, men det er stadig fedt at se hash-raten falde til nul i nedenstående diagram.

IntoTheBlock viser en fin graf nedenfor over nettoudstedelsen af ETH, der faldt efter opgraderingen. Den er ikke faldet til deflation, hvilket var en fortælling, som mange havde fremsat i optakten til opgraderingen.

Som jeg har sagt i mine tidligere analyser, så tror jeg, at det mere var et tilfælde af naivt at følge en “deflationær betyder at prisen går op, og jeg vil gerne have at prisen går op, så derfor vil jeg sige at ETH vil blive deflationær” slags logik. Men så igen, Merge-opgraderingen gik perfekt, og det er cool at se udstedelsesraten falde så drastisk.

Dog er det måske mere dystert, at Ethereum-gebyrerne er faldet med 80% fra kvartal til kvartal. Dette er ikke af anden grund end et godt gammeldags fald i efterspørgslen. Makrosituationen forbliver absolut afskyelig, og det følger derfor, at efterspørgslen på netværket ligeledes er faldet (jeg er sandsynligvis lidt hård her, da Layer-2 delvist forværrer dette fald i gebyrer, men dette skyldes i høj grad et samlet fald i efterspørgslen).

Hvis man suser over til Bitcoin, så fortsætter procentdelen af langsigtede indehavere – også kaldet “diamond handers” – med at krybe op igen mod dets rekordhøje niveau på næsten 64%, der fandt sted ved denne tid sidste år. Tallene viser, at denne demografiske gruppe – defineret som dem, der har haft Bitcoin i mere end et år – forbliver passive, og denne seneste nedadgående måned har bestemt ikke været anderledes.

Mining

Jeg var nysgerrig efter at finde ud af om der ville være en stigning i hash-raten på Bitcoin efter Ethereum-opgraderingen.

Hvis man ser på grafen nedenfor, der viser de seneste tre måneder, så ser der ikke ud til at være den helt store aktivitet. Dette giver mening, formoder jeg – der er andre mønter derude, som minerne lettere kan vælge med deres udstyr i stedet for Bitcoin.

Øverst på listen finder vi gode gamle Ethereum Classic – en mønt, som jeg stort set havde glemt alt om, indtil jeg bemærkede, at hash-raten var steget til et rekordhøjt niveau på den samme datoen som opgraderingen – hvor den næsten blev firedoblet over.

Konklusion

I sidste ende handlede denne måned om opgraderingen og intet andet. Vi kan tale om on-chain-indikatorer lige så meget vi har lyst til, og som blockchain-junkie gør jeg hellere end gerne dette.

Men virkeligheden er dog, at makrosituationen på kort sigt er det eneste, der betyder noget indenfor kryptovaluta lige nu. Den manglende aktivitet på prisen omkring opgraderingen beviser blot dette.

Kryptovalutaerne har været og vil fortsætte med at handle som gearede væddemål på S&P 500 fremover. Så hold derfor Jerome Powells ord i baghovedet, fordi disse er det eneste, der virkelig betyder noget indtil vi får en eller anden form for makromomentum igen, så tingene igen kan begynde at bevæge sig.

Velkommen tilbage, Green Day.