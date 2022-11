Shiba Inu og Dogecoin holderne bliver mere og mere Interesserede i Metacade Pre-Sale

Metacade (MCADE) er et splinternyt projekt, der går benhårdt efter at ruske op i kryptovaluta verdenens play to earn (P2E) sektor. Metacade har endda gjort sig bemærket hos både Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE) holderne, som har set deres formuer vende sig på hovedet under det seneste bjørnemarked. Med verdens første fællesskabs-byggede metaverse-arkade, så har Metacade alle de samme funktioner, der lå til grund for meme mønt succesen hos SHIB og DOGE.

Hvad er Metacade?

Metacade er et unikt nyt Web3.0-rum, der tilbyder en hub, hvor både udviklere og gamere kan spille, samarbejde, udvikle og nå deres mål. Projektet har en køreplan, der handler om at blive den ultimative game-fi-destination, og dette vil kunne tiltrække et stort fællesskab af både seriøse, såvel som de mere afslappede spillere til platformen.

Udviklerne vil blive dybt involveret i selve byggeprocessen, og der vil blive uddelt MetaGrants til de bedste spil ideer. Gamerne kan deltage i tests og anmeldelser af nye spil, før de accepteres. Alt dette vil blive bakket op af governance stemmer fra MCADE-tokenet, og vil også give brugerne mulighed for at få en andel i de fremtidige projektindtægter via en staking pulje.

Mere om Metacade Staking

Medlemmerne af Metacade-fællesskabet kan stake deres MCADE-tokens, og vil til gengæld modtage en del af projekt indtægterne. Disse indtægter vil blive udbetalt i en anden valuta for at undgå at puste MCADE-token udbuddet op.

Når først indtægtsstrømmene begynder at flyde, så er der også planer om en token afbrændings mekanisme eller et tilbagekøb for at fjerne yderligere tokens i omløb. Den samlede faste forsyning ved lanceringen vil være på 2 milliarder MCADE, hvor 1,4 milliarder af disse tokens allerede er tilsidesat til platformens presale.

Hvad indeholder Metacades Køreplan?

Metacades fokus i første kvartal af 2023 vil være at få fællesskabet til at vokse, hvilket hovedsageligt vil ske via markedsføring. Dette er bydende nødvendigt for at kunne tiltrække udviklere og gamere til byggeprocessen. Projektet vil også blive børsnoteret på Uniswap, og dette er den væsentligste grund til at investorerne bør overveje dette presale, før det får mainstream opmærksomhed.

Senere i 2023 vil vi se færdiggørelsen af en create2earn, play2earn og compete2earn GameFi-destination. Når der først er blevet bygget en arkade med adskillige spil, der alle er bygget til metaverset, såvel som et levende fællesskab, så vil der ikke være behov for yderligere roadmapping. Himlen burde derfor være grænsen for Metacade, hvilket også er grunden til den meget tidlige interesse.

Hvad gik der galt med SHIB og DOGE?

Når alt kommer til alt, så løb både Shiba Inu og Dogecoin ud af damp og idéer fra meme fællesskabet. Der var ikke nogen muligheder for fremtidige økonomiske gevinster for investorerne, og der var ingen blockchain gaming eller NFT egenskaber.

Begge projekter havde en enorm hype i fællesskabet, og modtog også opbakning fra en række berømtheder. Men investorerne håbede dog, at DOGE ville blive mere udbredt og accepteret som en betalings token, hvilket dog aldrig blev til virkelighed. SHIB-investorerne blev lokket ind af tokenomics, der lovede en møntpris på $1, hvilket ligeledes mislykkedes. Investorerne i disse mønter har nu lagt mærke til Metacade-projektet på Reddit og Discord, og kunne derfor snart forventes at sprede ordet.

Derfor bør du overveje Metacade?

Hvis Metacade bliver i stand til at tiltrække det samme niveau af fællesskab, som både SHIB og DOGE havde, så vil vil de kunne fastholde fællesskabet med deres P2E-indtjeningsmodel. Metacade leverer indtjeningsmuligheder til både udviklere og gamere, så dette vil fastholde et fundament under de daglige brugertal og samtidig tiltrække nye besøgende, når ordet begynder at spredes. Der er ingen gimmicks, og derfor vil der ikke være behov for virksomheds udbredelse. Metacade er et selvstændigt projekt, der kan tilbyde investorerne en passiv investering, samt play-to-earn og create-to-earn-muligheder og efterlade de tidligere meme-vindere i dets kølvand.

Konklusion

Shiba Inu og Dogecoin var de helt store meme-succeser tilbage i 2021, men begge hvalpe har nu løbet snuden mod en mur under det nuværende bjørnemarked. Investorerne i disse mønter ser i stedet fremad, og er nu blevet interesserede i Metacades pre-sale. Projektet vil skabe den første fællesskabs-ledede play-to-earn-arkade og bringe alle de bedste tokenomics med staking for indtægter og token-afbrændinger. DOGE og SHIB faldt begge fra hinanden under bjørnemarkedet, fordi de ikke havde nogen køreplan, og antallet af eventuelle nye købere forsvandt. I modsætning til dette, så behøver Metacade ikke at være afhængig af gimmicks, men har i stedet alle de egenskaber, der kræves for at opleve meme-succes med deres MCADE-token.