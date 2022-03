Shiba Inu (SHIB) ser ud til at stå over for flere vigtige bearish-elementer, der kan sænke prisen til et nyt årligt lavpunkt. Mønten, der var årets stjerne i 2021, har været udsat for et stort pres i år. Men hvordan udspiller du dette mulige fald? Svaret følger nedenfor, men først nogle højdepunkter.

SHIB er forblevet lavere end sine 55- og 200-dages SMA'er i de seneste uger.

Mønten er også meget modtagelig for geopolitisk modvind i Europa.

På pressetidspunktet handlede SHIB til $0,00002173, et fald på 3% for dagen.

Datakilde: Tradingview

Shiba Inu (SHIB) – hvordan spiller man denne downtrend?

Bearish-stemningen omkring Shiba Inu er ikke overraskende. I de fleste tilfælde, når det bredere marked falder, har mememønter som SHIB en tendens til at få det største slag. Der er trods alt ikke mange investorer, der vil satse på meme-mønter, hvis de generelle risici på markedet forbliver høje.

Det faktum, at SHIB nu er under sine 55- og 200-dages SMA'er, tyder på en bearish tilpasning. Mønten kan falde mod sin primære støtte på $0,00001704, før den finder et ben op. Dette vil være et dyk på 25 % til nedadgående, og det kan betyde, at SHIB vil være på sit laveste i 2022.

Det geopolitiske pres i Europa vil heller ikke gøre tingene lettere. Den bedste måde at spille dette ud på ville være at shorte SHIB på kort sigt og gå langt, når prisen bunder til $0,00001704.

Har Shiba Inu (SHIB) mistet momentum?

Efter at have domineret kryptomarkedet i 2021, er der frygt for, at Shiba Inu kan have mistet momentum. Når alt kommer til alt, har meme-mønter en tendens til at forsvinde meget hurtigt. Men SHIB er enormt, og det forsvinder ikke foreløbigt.

Efter de rekordstore højder i 2021 var det forventet, at mønten i 2022 ville kæmpe for at vinde en sådan trækkraft. Men på trods af dette er det stadig en af de bedste meme-mønter at investere i.