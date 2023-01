Shiba Inu (SHIB) Prisforudsigelse – Metacade Kunne Overhale SHIB i de Kommende Måneder

Der har været en del kritik af top meme-møntprojekter som Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu, siden deres meget energiske fællesskab fik så meget momentum og fik projekterne til at skyde til vejrs på kryptobørserne.

Begge projekter har dog været i stand til at klare bear markedet i 2022. Så indehavere kan se frem til at Shiba Inu-prisforudsigelser for 2023 kommer til en konklusion om tokenets investeringspotentiale.

Mange SHIB-investorer bliver tiltrukket af et nyt og spændende projekt, Metacade , der ser ud til at levere meget mere dramatiske gevinster i 2023. Med de udfordringer, som SHIB står over for og Metacade-projektets høje potentiale, vil vi sandsynligvis se at flere og flere SHIB-indehavere gå efter at udnytte MCADEs sandsynlige stigning i forhold til SHIB i løbet af de kommende måneder.

Hvad er Metacade?

Metacade er et innovativt nyt projekt, der planlægger at give sine brugere en utrolig og mangfoldig play-to-earn (P2E) arkade. Ved at bygge projektet omkring denne flagskibs-P2E-arkade, er Metacade gearet til at omdefinere GameFi ved at skabe et community-hub, der sætter spillere først.

Selvom P2E-arkaden allerede tiltrækker meget opmærksomhed fra kyndige investorer, der kan se dets potentiale, understøttes Metacade-økosystemet af en lang række andre komplementære funktioner.

Et genialt belønningssystem er på plads gennem hele projektet, med belønninger for at spille spil og vinde konkurrencer og turneringer, der afholdes på Metacade-platformen, og bidrage til fællesskabet gennem handlinger som at skrive spilanmeldelser. Dette tilskynder brugerne til at bidrage til projektet og er et strategisk mesterværk i at sikre, at projektet kan bygge et enormt momentum.

Hvordan virker det?

Projektet bruger et utility- og styringstoken, MCADE, til at drive belønningssystemet og som et udvekslingsmiddel på tværs af platformen. MCADE-tokens kan også stakes, hvilket giver token-indehavere mulighed for at indtjene en passiv indkomst, og endda få belønninger betalt i stablecoins for ikke at øge det cirkulerende udbud af MCADE.

Metacade har en anden innovativ mekanisme, der fremmer platformens succes — Metagranter. Metagranter vil give spiludviklere mulighed for at pitche ideer inden for Metacade-økosystemet, med MCADE-token-indehavere i stand til at beslutte, hvor finansiering skal tildeles. Dette vil hjælpe med at fremme engagement og adoption af platformen, da fællesskabet får givet midlerne til de projekter, de er mest begejstrede for.

Metacade-teamet har forstået vigtigheden af, at projektet bliver selvbærende, så der er oprettet en række forskellige indtægtskilder til løbende at understøtte projektet. Dette inkluderer annoncering på platformen, et startskud til spil, konkurrencer og turneringer, for blot at nævne nogle få.

Metacade (MCADE) Prisforudsigelse: Kun fantasien sætter grænser

Metacade kan prale af en klar strategisk plan , der har overvejet alle elementer for at sikre projektets succes. Med GameFi -rummet, der allerede viser sin robusthed, er det en overordnet forståelse, at det er en del af Web3, der er gearet til at eksplodere. Det er derfor ingen overraskelse, at udsigterne for Metacade er meget lysere end Shiba Inu-pris forudsigelsen.

Da MCADE-tokenet bliver hurtigt udsolgt under dets rødglødende presale, er der ingen tvivl om, at prisen på MCADE ser ud til at se nogle dramatiske stigninger i løbet af de kommende måneder. Da GameFi af mange spås til at se en stigning i adoptionen, kan MCADE nå op på så meget som 0,50 USD i 2023 og ser ud til at komme op på 5 USD før 2025.

Shiba Inu Prisforudsigelse: Holder det?

En udfordring, som meme-mønter står over for, er, at de er stærkt afhængige af den hype, som fællesskabet har skabt, og har brug for momentum for at blive ved med at stige. Selvom SHIB utvivlsomt stadig har et betydeligt fællesskab af tilhængere, ser det dog ud til at det, med kun meget lidt reel nytte fra projektet, virker usandsynligt, at projektet vil være i stand til at se de niveauer af hype, det opnåede tilbage i 2021.

Shiba Inu-prisforudsigelsen tager dette i betragtning, hvor SHIB skal fokusere på at holde fast i sin nuværende pris, hvilket betyder, at hvis SHIB skulle holde $0,000008 ved udgangen af 2023, ville det blive betragtet som et succesfuldt år for projektet. Bortset fra nogle dramatiske ændringer i dets brug, ser tokenet ud til at begynde et langsomt fald i løbet af det næste år, mens fællesskabet forsøger at skabe interesse.

Metacade (MCADE) vs. Shiba Inu (SHIB): Hvad er den bedste investering?

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at MCADE repræsenterer en betydelig mulighed for alle investorer, og dette er sandsynligvis drivkraften bag den enorme interesse, der hidtil er set i presalet. Selvom SHIB måske kan blive ved et stykke tid endnu, bør enhver seriøs investor, der leder efter store afkast på deres investering, springe ind i MCADE og efterlade Shiba Inu-samfundet til at passe sig selv. Med dette i tankerne, ser Metacade ud til at overgå SHIB i løbet af de kommende måneder.