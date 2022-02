Meme-tokens er kryptovalutaer skabt som en slags joke eller som en memes digitale repræsentant. De fleste meme-tokens er kendt for deres uhyrlige udbud. Denne bevægelse blev ledet af Dogecoin; en pioner indenfor meme-tokens, som de fleste kopierer. To af de meme-tokens, der krediterer deres inspiration til Dogecoin, er Shiba Inu og Baby Dogecoin.

Baby Dogecoin er baseret på Dogecoin og blev lanceret i juni 2021. I modsætning til Dogecoin har den en samlet forsyning på 420 quadrillioner, som er blevet udgravet for at tjene som incitamenter for indehavere. Det blev oprettet uafhængigt for at implementere ting, ikke i Dogecoin, og for at tjene velgørende formål over for kæledyr. Det kan prale af at være et hyperdeflationært token, efter at have implementeret møntbrænding for at introducere knaphed, refleksion og likviditetspar.

Shiba Inu er meme-tokenet til den japanske Shiba Inu-hund, som blev lanceret anonymt af Ryoshi i august 2020. I modsætning til mange meme-tokens har den et økosystem, der understøtter dens tokens-SHIB, BONE og LEASH. Det blev lanceret på Ethereum blockchain, og det vigtigste token blev udstedt på Uniswap-børsen. Der er en samlet forsyning på 1 quadrillion, som bruges på økosystemet.

I dag er antallet af personer, der holder BABYDOGE, flere end SHIB. Dette kan tilskrives den skjulte rolle Elon Musk har spillet for at drive adoptionen af de fleste meme-mønter. BABYDOGE har dog ingen nævneværdige use-cases, og som sådan er SHIB et rentabelt meme i det lange løb. Shiba Coffee Shop, Newegg, NOWPayments og Bigger Entertainment er nogle af tilhængerne af Shiba Inu-samfundsforbrændingerne.

Der er også planer om at lancere en blockchain og en DEX platform. Ligeledes er det tæt på at lancere en NFT-spilplatform med sin partner Playside. Virksomheder, herunder AMC Theatres og Newegg, accepterer det som betaling. SHIB er $0,00003258 værd lige nu med en markedsværdi på $17,9 milliarder, mens BABYDOGE handles for $0,000000003926 med en markedsværdi på $627,9 millioner.

Af de to ville SHIB være den bedste langsigtet rentabel investering. Det skal dog bemærkes, at meme-tokens er langt mere flygtige end de fleste kryptovalutaer. Før du investerer, bør du undersøge så dybt du kan og handle klogt.