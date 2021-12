Chainlink (LINK) er en smart kontraktsplatform, der rangerer blandt de 20 bedste kryptoprojekter med hensyn til markedsværdi. I begyndelsen af december så LINK, dets oprindelige token, en betydelig korrektion, der fik prisen til at vælte. Men mønten var i stand til at finde tilstrækkelig støtte omkring $17 og konsoliderede der. Det har siden rapporteret anstændige gevinster lige siden. Her er højdepunkterne:

I skrivende stund handles LINK til $22,43, et fald på 4% i intradag-daghandel.

På trods af dette er mønten stadig oppe i løbet af de sidste 7 dage og rapporterer en stigning på næsten 15% i løbet af den periode.

LINK står dog over for stor modstand omkring $23-niveauet, noget der kan hæmme et længere tyreløb.

Datakilder: Tradingview.com

Chainlink (LINK) – Prisanalyse og forudsigelse

Efter en afgørende korrektion var der blandt analytikere frygt for, at LINK kunne falde et godt stykke under $15. Men på trods af denne nedadgående tendens så vi mønten finde støtte og konsolidering på omkring $17. Det blev der i nogen tid, før det brød ud mod $20. I skrivende stund handles LINK til $22,43.

Vi ser dog meget modstand omkring $23. LINK skal stige ud over det og opretholde disse gevinster, for at enhver anstændig optrend kan tage fat. Det er dog vigtigt at bemærke, at RSI-aflæsninger tyder på, at LINK er overkøbt. Af denne grund kan en opadgående momentum stå over for et alvorligt bjørnepres, hvis nuværende LINK-indehavere beslutter sig for at låse deres overskud.

Skal du købe Chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK) har altid været en god investering for alle, der ønsker at diversificere deres kryptoportefølje. De langsigtede fundamentals er bare for gode til at ignorere, og desuden har LINK også leveret pæne afkast i år. Vi mener, at prisen lige nu stadig er nedsat og giver en god mulighed for at komme ind i handlingen. Der vil dog være betydelig volatilitet på kort sigt.