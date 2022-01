Sneakmart lancerer Metakicks, den første kollektion af NFT sneakers

Fransk Startup og community-drevet Streetwear-app Sneakmart har lanceret Metakicks, en kollektion af non-fungible token (NFT) sneakers i mystiske æsker. Denne kollektion er rettet mod at udnytte det blomstrende sekundære videresalgsmarked og galskaben omkring sneakers.

Metakicks er den første af sin slags i branchen, og dens hovedformål er at tiltrække sneakerbrugere til den digitaliserede modeindustri, da den driver NFTs adoption.

Lanceringen kommer midt i det blomstrende Web3-marked og det massivt voksende NFT-marked, der har fornyet, hvordan brands øger salget og udvider deres kunde-/publikumsbase. Som et resultat giver Metakicks sneaker-brugere mulighed for at eje og videresælge Sneaker NFT'er på sekundære markeder.

Metakicks forventes også at drive væksten af videresalgsmarkedet, der var værd over $6 milliarder i 2021, til større højder.

Sammenkædning af fysiske og digitale sneakers

Den community-drevne Streetwear-app har til hensigt at bygge bro mellem fysiske sneakers og digitale sneakers. Gennem Metakicks vil folk være i stand til at gøre, hvad de gør med fysiske sneakers med digitale sneakers. De vil kunne købe digitale NFT-sneakers og sælge dem videre til en højere pris.

Ifølge Sneakmart CEO Anthony Debrant:

“Sneaker-misbrugere elsker at samle og have mange sneakers på. Alle elsker sneakers i dag, alle har dem på. Med Metakicks vil vi give muligheden for at begynde at samle digitale sneakers gennem unikke designs.”

I dag køber folk ikke sneakers for at bære dem eller sælger dem endda, men som et statussymbol vil NFT-sneakers spille direkte ind i det og give folk en nem måde at eje sneakers på uden at fylde deres butikker eller skostativer op.

Tilgængelighed og unikke sneakerdesigns i Metakicks

Metakicks har 15 unikke 3D-animerede sneakerdesigns med forskellige former, farver, teksturer og materialer for at sikre, at indkøb skiller sig ud i den virtuelle verden.

Sneakermart har også samarbejdet med adskillige mærker ad berømtheder for at sætte nogle af designene under deres navne.

Ifølge mode-appen vil der være 625 par sneakers gemt i 6.250 Metakick-mysterieæsker og vil være tilgængelige for køb umiddelbart efter, at de er droppet. Sneakers inde i hver af kasserne forbliver anonyme, indtil ejeren beslutter sig for at åbne dem.

Når de er droppet, vil Metakicks-kasserne være tilgængelige til køb på den officielle Sneakmart- hjemmeside. Droppet vil ske i to trin; en hvidliste og et offentligt salg. Whitelisten vil tilbyde hvidlister eksklusive rabatter på mintpris, og hver hvidlister vil sikre sig mindst én mysterieboks.

Det offentlige salg vil senere blive lanceret i februar i år, og priserne vil snart blive afsløret.