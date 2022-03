SocialFi er endelig her: De 3 bedste projekter at overveje

SocialFi-bevægelsen er nu begyndt at vinde indpas, da sociale medier bliver mere integreret i blockchain. Mange investorer, herunder traditionelle sociale mediefirmaer, begynder at hælde penge ind i nye sociale blockchain-projekter. Her er hvorfor:

Fremkomsten af web 3.0 vil drive væksten af SocialFi.

SocialFi kan løse nogle af de vigtigste problemer ved traditionelle sociale medier.

Innovative projekter inden for SocialFi rammer allerede markedet.

Selvom der ikke er mange etablerede sociale medier blockchain-projekter, mens vi taler, lykkedes det os at finde et par stykker, der burde være din tid værd. Her er de:

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) er et socialt blockchain-projekt, der ser ud til at revolutionere, hvordan indhold deles på tværs af forskellige platforme. Platformen håber at give brugerne one-stop-shoppen til at dele videospil, musik og andre former for underholdning på en fuldstændig decentral måde.

Datakilde: Tradingview

Ultra er relativt ny og er lige begyndt. Med en markedsværdi på omkring 340 millioner dollars er der en stor chance for, at den vil vinde endnu mere i de kommende dage.

Steemit (STEEM)

Steemit (STEEM) er ikke et nyt socialt projekt, men det er stadig meget spændende. Projektet har haft en del problemer, inklusive et nyligt hack, men de kigger fremad.

Steemit giver grundlæggende brugere mulighed for at oprette decentraliserede blogs og andre sociale medieplatforme inden for sit økosystem. Du får også en nem måde at tjene penge på dit indhold. STEEM har en markedsværdi på $122 millioner lige nu.

MediaChain

MediaChain er et kommende decentraliseret projekt, der håber også at give et netværk af indholdsskabere fra hele verden. Det håber også at hjælpe folk med at tjene penge på data uden at skulle gå gennem tredjeparter.

MediaChain er stadig under udvikling. Vi er ikke sikre på, hvornår det udkommer, men det er et projekt, du kan sætte på din overvågningsliste.