SoFi Technologies ejer navnerettighederne til hjemmestadionet for Super Bowl-mestrene Los Angeles Rams.

Anthony Noto sagde, at hans familie ejer Bitcoin og Ethereum, men råder til, at volatilitet fortsætter med at hindre en større adoption af kryptoaktivklassen.

SoFi Technologies Inc. CEO Anthony Noto har afsløret, at hans familie har krypto, inklusive Bitcoin, Ethereum og flere andre digitale aktiver.

Noto, der talte til CNBC i et interview i mandags, bemærkede dog, at familiens kryptobeholdning kun udgør en lille del af den samlede familieinvestering.

Med angivelse af, at familien er investeret i krypto, tilføjede SoFi CEO:

"Vi ejer Bitcoin, vi ejer Ethereum, vi ejer nogle af de mere obskure og anderledes kryptovalutaer, men det er en meget lille del af det, vi ejer."

Noto sagde, at virksomheder, der ikke investerer i blockchain-teknologier, måske begår en fejl. Sådanne virksomheder risikerer at blive efterladt, bemærkede han. Efter hans mening er virksomheder nødt til at se på, hvordan de kan inkludere innovation i deres forretning, herunder brugen af krypto "som en teknologiplatform."

På trods af hans positive bemærkninger om at investere i krypto eller integrere den underliggende blockchain-teknologi, påpeger Noto, hvorfor han mener, at man ikke bør have krypto som størstedelen af deres portefølje.

Han bemærker, at kryptomarkedet er meget usikkert og volatilt, hvilket, ifølge ham betyder, at krypto kun bør udgøre en lille del af porteføljen.

I andre bemærkninger talte Noto om SoFis store satsning på navnerettighederne til et stadion, der nu er hjemsted for de regerende Super Bowl-mestre, Los Angeles Rams.

Han bemærkede, at ønsket om at se SoFi vokse til et kendt navn, og at være en del af NFL var bag dets tiltag til aftalen.

"Det hele har spillet ud på den måde, vi havde tænkt os," sagde han.

SoFi Technologies har også gjort store fremskridt med at få sat kryds i alle de nødvendige reguleringsbokse, forklarede direktøren. Disse omfatter US Federal Reserve, Office of the Controller of the Currency (OCC) og Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), som alle er nøglen til virksomhedernes tiltag for at tilbyde krypto-relaterede tjenester.

Virksomheden har et bankcharter gennem dets opkøb af Golden Pacific Bancorp Inc. og tilbyder adgang til Bitcoin blandt andre 30 digitale aktiver.