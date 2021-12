Arcane Research-analytikere mener, at en af de stærkeste kryptofortællinger i løbet af de næste tolv måneder vil være præstationen af de såkaldte "ETH-mordere."

De forudser også, at Bitcoin vil overgå S&P 500

Krypto-forskningsplatform Arcane Research siger, at lag-1-platforme vil fortsætte med at overgå Ethereum i 2022, baseret på analyse af kryptomarkedet og anden udvikling inden for kryptoområdet i 2021.

Ud over dets forudsigelser for lag-1'er mod Ethereum, berørte den endelige rapport fra 2021 fra virksomheden Bitcoin vs. S&P 500, DeFi, NFTs-markedet, udsigterne for Cardano og XRP, meme-møntmani som forværret af "the dog coin wars”, og derivater.

Forudsigelse for 2022: Layer-1s vil overgå ETH

I en rapport udgivet den 28. december via blockchain-dataanalysen og analysefirmaets The Weekly Update, er Solana, Avalanche, Terra Luna og Fantom alle klar til yderligere gevinster i det næste år, hvor de indfødte tokens på disse selvstændige smarte kontraktnetværk fortsætter at overgå ETH på markedet.

Firmaet siger, at det forventer, at Solana og de andre højtydende lag-1-netværk vil fastholde den opadgående tendens i løbet af det næste år, med prisstigninger understøttet af øget brug og kapitaltilstrømning.

"Disse netværk har blomstrende og hurtigt voksende økosystemer, der konstant driver prispræstationerne for deres oprindelige tokens ," bemærkede firmaet i rapporten.

Et kig på de individuelle afkast for nogle af de smarte kontraktplatforme, der forventes at fortsætte med at overgå ETH, ser vi Terra Luna (LUNA) er steget 14.823 % i 2021, hvor Fantom (FTM) og Solana (SOL) begge ser en 100x eller mere i prisvækst på henholdsvis 13.549% og 10.907%.

Mens Ethereums oprindelige mønt Ether (ETH) er steget 460 % i 2021 for at overgå Bitcoin (BTC) med 73 %, er smarte kontraktplatforme Harmony (ONE) og Avalanche (AVAX) vendt tilbage 60 gange i løbet af året. Harmony er klar til at lukke året med kursstigninger på mere end 6.400 % for året, og Avalanche er steget over 3.150 % .

Bitcoin vs. S&P 500 og guld

Bitcoin er steget omkring 73 % i året, mens S&P 500 også er steget højere til rekordlukninger, da det ser et afkast på 28 % for kalenderåret. I mellemtiden har guld, på trods af at det er den traditionelle inflationssikring, negative afkast på -7 % på et år, hvor inflationsfortællingen har domineret stemningen.

Arcane Research siger, at Bitcoin stadig vil slå både S&P 500 og guld, efter at have gjort det i år for at notere et tredje år i træk med outperformance i forhold til aktiemarkedet og det sikre havn.

#Bitcoin beats both the stock market and gold for the third year in a row. Will #Bitcoin beat the stock market and gold next year as well? From our weekly market report: https://t.co/1BRmx043AV pic.twitter.com/Qe5gHnia6i — Arcane Research (@ArcaneResearch) December 29, 2021

Men forskerne bemærker også, at "Bitcoin har i stigende grad opført sig som et risikoaktivt aktiv," snarere end det digitale guld, det er blevet mærket til at være.

Det betyder, at investorer derfor måske ønsker at se aktiemarkedets udvikling. Opadgående momentum for aktier kunne også se BTC-kursen overgå, mens "et rødt år" for S&P 500 vil se kryptovalutaen underperforme, skrev analytikerne.

Altsæson, NFT'er og metaverse

Selvom Bitcoin løbet i 2021 har været forbløffende, siger det skræddersyede analysefirma, at året stort set tilhørte altcoins.

De bemærker i deres rapport, der opsummerer året, at dette "har været et flyvende år for de fleste altcoins," med kapitaltilstrømning til segmentet, der bidrager til faldet i Bitcoins dominans i første halvdel af året.

Som tidligere nævnt har ETH klaret sig bedre end BTC og det samme har de fleste andre altcoins. For eksempel har Binance Coin (BNB) vundet over 1.340 % i løbet af året for at se den slå både Bitcoin og Ethereum blandt de tre bedste efter markedsværdi.

Firmaet ser også positivt på NFT'er og metaverse og bemærker, at de to fortællinger dominerede markedsengagementer i 2021. De siger dog, at det er en "NFT-craze", der har resulteret i stigende gasgebyrer på Ethereum-netværket, med reaktioner såsom øget interesse for lag-1 tokens.