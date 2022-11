Solana (SOL) Kan Ikke Vende Tilbage Fra Krypto Krakket, mens Metacade (MCADE) Presale Modtager Stigende Interesse

Krypto krakket i 2022 har været særligt uvenligt overfor nogle af kryptos mere spekulative projekter, såsom Solana (SOL). Overfor hård konkurrence og adskillige grundlæggende problemer har Solana kæmpet for at bevare et snert af positivitet i løbet af de sidste par måneder. Men selvom krypto krakket fortsat raser, så har et nyt token rejst sig fra asken.

Dette projekt hedder Metacade (MCADE), og kunne være det bedste projekt til at drage fordel af GameFis vækst i de kommende år. I dag vil vi derfor gennemgå, hvad der sker med Solana, og hvorfor du bør begynde at overveje Metacade som en seriøs kandidat at tilføje til din portefølje.

Solana (SOL) Står Overfor Gentagne Strømafbrydelser og Prisfald Midt i Krypto Krakket

Solana (SOL) er en af de førende Ethereum-rivaler på markedet i dag. Det er en af de hurtigste blockchains indenfor krypto, og anvender en imponerende kombination af Proof-of-Stake (PoS) og Proof-of-History (PoH) til uden problemer at opnå hastigheder på 3500 transaktioner pr. sekund (TPS). I teorien kan dette tal stige til 710.000, i følge Solana selv . Når man sammenligner det med Ethereum’s 30 TPS, så er det nemt at se hvorfor Solana hurtigt blev så populær tilbage i 2021.

På trods af disse fantastiske transaktionshastigheder, så har det ikke været en dans på roser for Solana. Alene i år har Solana haft 6 strømafbrydelser , hvoraf den ene varede en hel uge tilbage i Januar. Sammen med 2022’s overordnede krypto krak, så har disse udfald været katalysatoren for nogle store prisfald. Efter den ugelange afbrydelse begyndte den 6. januar, så faldt SOL med næsten -23% til sit laveste niveau den 10. januar. Efter endnu en strømafbrydelse plagede blockchainen den 21. januar, så faldt SOL yderligere -37% for at finde støtte tre dage senere.

Siden da er SOLs pris forblevet dæmpet i kølvandet på det større krypto krak. SOL er i øjeblikket $29 værd, da det ikke lykkedes at bryde højere end $49 under de negative prisbevægelser i august. Med det månedlange støtteområde på $30 blev handlet igennem, så svæver Solana nu omkring junis laveste niveau på $26.

Hvad Er (MCADE)?

Metacade er et up-and-coming projekt, der går efter at blive en forstyrrende magt indenfor gaming branchen. Metacade er et fællesskabs hub, hvor GameFi – og krypto fans kan tage hen for at finde de bedste Play2Earn-spil, tjene mere på deres passion og komme i kontakt med andre ligesindede spillere. Metacades ultimative mål er at blive verdens første spillerejede virtuelle arkade, hvor spillerne kontrollerer fremtiden for gaming, og ikke en række spilstudier, der har mistet kontakten med virkeligheden.

For at gøre denne vision til virkelighed, så arbejder Metacade på en model, der belønner spillere for deres rolle i fællesskabet, mens de bruger fællesskabets styrke til at generere nogle af de bedste Play2Earn- og Web3-spil, som branchen nogensinde har set.

Hvorfor Forventes Metacade (MCADE) at Klare Sig Bedre end Markedet?

Mens krypto krakket fortsat raser videre, så har Metacade hurtigt positioneret sig selv til at dominere markedet under det næste tyreløb. Som nævnt ovenfor har Metacade til hensigt at tiltrække spillerne ved at belønne dem for at gøre det, som de allerede elsker at gøre. Hver eneste gang du offentliggør en anmeldelse, deler nogle af de førende GameFi-alfaer eller deltager i spiltests, så bliver du belønnet med MCADE-tokenet. Hvis du allerede er GameFi fan, så kan du booste din indkomst ved blot at dele dine tanker og ekspertise om dine yndlingsspil!

Metacades vision er, at dette vil gøre fællesskabet til en smeltedigel af ideer, hvor udviklerne og spillerne er tæt sammenflettet. Metacade planlægger at introducere et finansieringsprogram kaldet Metagrants, hvor spiludviklerne kan dele deres ideer med Metacade-fællesskabet, så de kan stemme for det projekt, som de ønsker at se bygget. Vinderen modtager finansiering fra fælleskassen og kan endda modtage øjeblikkelig, eksekverbar feedback på deres prototype ved hjælp af platformens indbyggede testmiljø.

Som en del af Metacades mål om at hjælpe spillere med at tjene mere fra GameFi, så vil de også afholde eksklusive turneringer, hvor alle vil have chancen for at vinde store præmier. Men endnu bedre end det, så planlægger Metacade at lancere en jobforum i 2024, der en dag vil kunne hjælpe en eller anden med at opnå deres store gennembrud indenfor den spirende Web3 branche. Karrierer er dog ikke det eneste du finder her; der vil også være masser af mindre formelle projekter, såsom engangs testjobs, som spillere kan udføre i løbet af et par timer for at give deres almindelige indkomst et boost.

Til sidst vil Metacade overdrage nøglerne til Metacade fællesskabet ved at danne en decentraliseret autonom organisation (DAO) . De mest værdsatte medlemmer vil nu blive tilbudt lederstillinger for at guide Metacade ind i fremtiden. Dette vil give MCADE-indehaverne mulighed for at stemme om lederroller, implementering af funktioner, pengekasse tildelinger og meget mere, hvilket vil resultere i et 100% selvforsynende økosystem, der er bygget af spillerne til spillerne.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – Hvilken er Den Bedste Investering?

Som allerede nævnt har Solana haft det vanskeligt under det seneste krypto krak. Men strømafbrydelser er dog deres mindste bekymring. Så sent som den 12. oktober blev den Solana-baserede DeFi-platform Mango hacket for 100 millioner dollars. Var det første gang? Nej. Solana oplevede et direkte angreb på sine brugeres wallets tilbage i august, hvor over $6 millioner blev stjålet. Tidligere, i februar blev hele $320 millioner stjålet fra Solana.

Den samlede omkostning af disse hackerangreb i 2022 alene svarer til over 446 millioner dollars. For at sætte dette i perspektiv, så svarer dette til den samlede gæld hos det kriseramte flyselskab SAS.

Mens Solanas fremtid forbliver usikker, og især efter Ethereums opgradering skubbede dets potentielle TPS til 100.000, så står Metacade overfor ganske lidt konkurrence på et hurtigt voksende marked. Dette alene kunne gøre Metacade til en af de bedste kandidater indenfor sit felt. Når dette så er sagt, så kunne funktionerne beskrevet ovenfor nemt gøre Metacade til en episk titan i den spirende GameFi branche.

Med disse faktorer i baghovedet, så er Metacade sandsynligvis utrolig billig lige nu på dets pre-sale stadie. Hvis du gør og spekulerer over om du skal investere i Solana eller i stedet vente på Metacade i kølvandet på 2022’s krypto krak, så er svaret klart: Metacade bør være dit første valg.

