Efter at have opnået beskedne fremgange i weekenden har Solana (SOL) her til morgen fulgt andre store kryptovalutaer i tilbagegang. En bredere stemning i markedet er nu meget risikofyldt med store mønter og altcoins, der falder. Men Solana kan faktisk komme hurtigere tilbage. Vi vil forklare hvorfor, men først nogle højdepunkter:

I skrivende stund handlede Solana (SOL) til omkring $82, hvilket er et fald på næsten 18% på 24 timer.

Altcoinen er også 64 % lavere end de rekordhøje højder, den nåede i november 2021.

Der er stadig meget bearish pres, og modvind på det bredere marked kan gøre det endnu værre.

Datakilde: Tradingview.com

Solana (SOL) – Vil det vende tilbage?

Solana (SOL) ser ud til at have fundet meget stærk støtte omkring $87-mærket. Dette er faktisk dets laveste på fem måneder, og tyre vil håbe på at holde gevinster over denne tærskel. Det er også vigtigt at bemærke, at RSI-aflæsningen viser, at SOL er oversolgt. Det betyder, at der er meget lidt plads til et større udsalg, noget der kan få tyre til at feje ind og købe dippen.

Selvom det er sandsynligt, at den generelle trend for SOL vil forblive på bjørnemarkedet, forventer vi, at altcoinen vil rapportere et korrigerende opspring i prissætningen, der stiger til omkring $105 på kort sigt. SOL vil sandsynligvis også konsolidere sig omkring den pris, forudsat at modvinden i krypto aftager.

Burde du købe Solana (SOL)?

Solana har været en kæmpe performer i de sidste par måneder. Det ses faktisk som et af de hotteste kryptoaktiver at købe. Lige nu er det kraftigt nedsat, hvilket giver tyre mulighed for at træde ind og købe aktivet.

På lang sigt vil Solana uden tvivl vokse. Men kortsigtede spekulative handlende kan også drage fordel af det korrigerende bounce og få gevinster for en kortvarig tyr, der løber tilbage til $105.