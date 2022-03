Efter at have ramt alle tiders højder i november sidste år, har Solana (SOL) virkelig været under massivt pres. Mønten nærmer sig nu sin sidste støtte. Hvis dette niveau bliver overtrådt, så kan vi se på et massivt udsalg. Her er nogle højdepunkter:

Supportniveauet på $80 er fortsat det vigtigste for Solana (SOL) lige nu.

Hvis altcoinen falder under dette, kan vi se et fald mod $50 før næste etape op.

På pressetidspunktet handlede Solana (SOL) til $88, en stigning på omkring 4% for dagen.

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – Salgsrisikoen

Det seneste opsving på kryptomarkedet har set Solana (SOL) sætte en vis afstand mellem den afgørende støttezone på $80. Men der er stadig et stort risikosalg lige nu. Hvor længe altcoinen er i stand til at holde prishandlingen over $80, er stadig uvist.

Men hvis bjørne kan lægge nok pres til at sænke SOL til under $80, så er det sandsynligt, at mønten vil styrtdykke mod $50 på kort sigt. Dette vil repræsentere en udslettelse på næsten 40 %. Men hvad kan tyre?

Nøglen er at få SOL over $102. Dette vil sætte altcoinen over flere vigtige modstandszoner før $80-mærket. Selvom dette kan ske, virker det meget usandsynligt i betragtning af den massive volatilitet, vi har set på markedet.

Bør du holde dig væk fra Solana (SOL)?

Så længe udsalgsrisikoen består, er der ingen grund til at komme ind i SOL endnu. For langsigtede investorer vil det være tilrådeligt at se, hvordan prishandlingen udspiller sig.

Hvis det falder til under $80, så giv det et par dage eller uger, og SOL vil sælge med en enorm rabat. Men hvis tyre kan få det over $100, så køb det.