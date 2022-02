Solana (SOL) har ført de fleste altcoins til fremgang i løbet af de sidste par dage. SOL var faktisk steget imponerende til et punkt, der krydsede over $140. Men mønten formåede ikke at klatre forbi en afgørende; modstandszone. Som et resultat heraf er den bullish optrend, vi så, nu ved at vende. Her er nogle højdepunkter:

Efter at have steget over $140, har SOL mødt stor modstand omkring $144 og har siden ikke overskredet den hindring.

Som et resultat heraf er altcoinen faldet kraftigt fra disse højder, faktisk handlede den på pressetidspunktet til $112.

Vi ser dog en vis retningsløs konsolidering på $110, og vi forventer, at SOL snart gentester $144.

Datakilde: Tradingview.com

Solana (SOL) – Vil det stige tilbage til $135?

Tekniske indikatorer tyder på, at SOL ser klar til endnu en optrend. Efter at have steget til langt over $140 i løbet af de sidste par dage, lykkedes det ikke altcoin at rydde den afgørende modstandszone på $144.

Denne svaghed har manifesteret sig i prishandlingen, hvor SOL nu falder til $112. Men vi forventer, at tyre henter det herfra. Faktisk vil SOL sandsynligvis genteste sin ugentlige modstandszone på $135 og endda stige forbi det mod $140.

Dette vil repræsentere et opsving på næsten 20 % i forhold til den nuværende pris. Men hvis SOL ikke formår at holde supportniveauet på $110, kan det falde yderligere mod $101 og i sidste ende $93 på kort sigt.

Derfor køber investorer Solana (SOL)

Solana (SOL) er en af de mest populære tokens lige nu. Det har tiltrukket både individuelle og institutionelle investorer på lige fod.

Solana ses som den mest lovende direkte konkurrent til Ethereum. Det giver bedre hastigheder, lave gebyrer og enestående skalerbarhed. Solana har også set massive udvidelser i sit økosystem i løbet af de sidste par år. Det er langt en af de mest bemærkelsesværdige kæder i dag.