SPG, det oprindelige symbol for Space Metaverse-økosystemet, har mistet 16% af sin værdi i dag. Hvis du vil vide mere om, hvad SPG er, om det nu er det rigtige tidspunkt at købe det, samt de bedste steder at købe SPG, er du kommet til det rigtige sted.

Top steder at købe SPG nu

Da SPG er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe SPG ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe SPG lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til SPG

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder SPG.

Hvad er SPG?

I Space Metaverse kan du tjene SPG-tokens gennem dygtigt, strategisk gameplay og bidrage til økosystemet. Du er en rumværge på en mission for at bekæmpe det onde og beskytte metaverset.

Der er mange forskellige måder at tjene SPG på i Space Crypto: fuldfør missioner, opgrader og byt dine rumskibe, P2P, køb-sælg-lej land, eller blot sats $SPG-token og modtag rente fra statskassen.

Spillet fokuserer på inklusivitet, så det er designet på en måde, der giver alle mulighed for at spille og nyde spillet hvor som helst når som helst. Du kan spille via en webbrowser, og Android- og IOS-versionerne kommer snart.

Enkelt gameplay giver dig mulighed for at nyde spillet og tjene poletter i din fritid, og spillet er gratis at spille.

SPG er det vigtigste token med en samlet forsyning på 1 mia. Det tjener til betaling på markedspladsen og fusionsrumskibe, satsning for at tjene belønninger fra finansministeriet og DAO og afstemning om økonomi-relaterede beslutninger.

Burde jeg købe SPG i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

SPG prisforudsigelse

Digital Coin Price er bullish på SPG og forudsiger, at den vil nå $2,44 i år, $2,76 i 2023, $3,16 i 2024, $3,37 i 2026 og $6,21 i 2028. Wallet Investor forudser på den anden side, at den vil fortsætte med at falde og fraråder at købe det.

SPG på sociale medier