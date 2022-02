MyNeighborAlice ser ikke ud til at have noget at gøre med det stedsegrønne hit, i hvert fald ikke på overfladen. Det er faktisk en af de kryptovalutaer, der trender i dag.

Led ikke længere end denne korte artikel for at få detaljerne om spillet MyNeighborAlice, om det er værd at købe samt de bedste steder at købe MyNeighborAlice.

Topsteder at købe MyNeighborAlice nu

Da ALICE er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe ALICE ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe ALICE lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til ALICE

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder ALICE.

Hvad er MyNeighborAlice?

MyNeighborAlice er et play-to-earn-spil med farm-tema på Chromia. Spillet fakturerer sig selv som et sted, hvor "spillere kan købe og eje virtuelle øer og samle og bygge spændende ting, samtidig med at de får nye venner."

Spilleren er repræsenteret af individuelle avatarer og kan købe virtuel fast ejendom fra Alice, spillets centrale karakter, eller på den interne markedsplads. Al købt jord er repræsenteret som en NFT.

MyNeighborAlice er blockchain-baseret og integrerer DeFi-funktioner, men det kræver ikke forudgående kendskab til kryptovaluta og blockchain. Dets sociale aspekter var inspireret af Animal Crossing, hvorimod Minecraft fungerer som et forbillede for at bygge mekanik.

Dens unikke stil inkorporerer Alice-karakteren som en relaterbar "in-game ven", hvilket gør spillet mere tilgængeligt for casual spillere. Du behøver ikke at interagere med den underliggende blockchain-teknologi, selvom spillet giver dig mulighed for at udforske DeFi-funktionalitet.

Burde jeg købe MyNeighborAlice i dag?

Tokens i spillet er kun så populære som de spil, de bruges i. Faldende interesse for spillet vil få værdien af tokenet til at falde.

MyNeighborAlice prisforudsigelse

Wallet Investor er positivt på ALICE på lang sigt. De kommer med en prisforudsigelse på $18,15 for februar 2027, hvilket er omkring det dobbelte af den nuværende værdi. En 5-årig investering vil generere en omsætning på omkring 102%. Det betyder, at en investering på $100 vil gå op til $202 om 5 år, hvis WI's forudsigelse sker.

