SpookySwap er en automatiseret markedsskabende decentraliseret udveksling (DEX) til Fantom Opera-netværket. Det er kraftigt stigende i dag, efter at have steget 31 % inden for de sidste 24 timer. Brugere kan nu give likviditet til Fantom-Revault-handelsparret på DEX.

Denne guide har al den information, du har brug for: hvad SpookySwap er, om det er værd at investere i, og de bedste steder at købe SpookySwap i dag.

Da BOO er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe BOO ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe BOO lige nu:

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til BOO

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder BOO.

Hvad er SpookySwap?

SpookySwap er en alt-i-én decentraliseret børs til at udnytte diversificerede midler på tværs af økosystemer med Fantom Operas hastighed.

Det gør det muligt for brugere at bytte tokens på Fantom-netværket med lave gebyrer, indsamle swapgebyrer fra likviditetspuljen og satse bevis på likviditetsbidrag på gårde for at begynde at tjene BOO, Spookys oprindelige token.

De arbejder hen imod en platform, der styres gennem fællesskabsafstemning, med eksperthandelstilstand, en hurtig og poleret brugergrænseflade og limiterede ordrer. Det vil integrere en bro, Certik-revisioner og snapshot-styring.

Spooky bruger Fantom-netværket til at levere tophastighed, sikkerhed og skalerbare transaktioner. De lover brugere at bytte vil koste en brøkdel af en øre. Endelig forsøger SpookySwap at gøre krypto mindre kryptisk og lægger vægt på funktionalitet og brugervenlighed.

Burde jeg købe SpookySwap i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

SpookySwap prisforudsigelse

Wallet Investor er bullish på SpookySwap. De forudser en langsigtet stigning. 1 BOO vil være $63,30 værd om 5 år. I den tid vil en investering generere en omsætning på omkring +218%. Hvis du lægger $100 i SpookySwap, kan det være op til $318 i 2027.

