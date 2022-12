Stablecoin krigen optrappes nu hvor Coinbase fortæller kunderne at de skal dumpe deres Tether

Nøgle konklusioner

Coinbase har opfordret sine kunder til at dumpe deres Tether til fordel for USD Coin ved at give afkald på gebyrerne

Binance afnoterede USDC-parret i september sidste år for at hjælpe deres egen stablecoin, BUSD

Krigen mellem de centraliserede stablecoins optrappes nu

DAI leder vejen indenfor decentralisering, men står overfor en kamp op ad bakke om relevans, idet modellen virker uskalerbar

Stablecoin-krigen er ved at blive optrappet.

Coinbase, der var med til at stifte USDC stablecoinen, er den seneste til at gå i offensiven. Platformen offentliggjorde et blogindlæg, hvor dens brugere blev opfordret til at omveksle deres USDT til USDC.

“De seneste par ugers begivenheder har sat nogle stablecoins på prøve, og vi har set en flugt i retning af sikkerhed. Vi mener, at USD Coin (USDC) er en pålidelig og velrenommeret stablecoin, så vi gør det derfor mere friktionsfrit at skifte: Fra og med i dag giver vi afkald på vores gebyrer for vores globale detailkunder i forbindelse med at konvertere USDT til USDC.”

Jeg har i et stykke tid undret mig over, hvorfor Coinbase ikke har været mere offensive og brugt deres børs til at presse indehaverne ind i USDC. Selvfølgelig vil kynikerne sige, at denne beslutning fra Coinbase handler om at hæve USDC-beholdningerne for derved at høste ekstra indtægter, da disse er blevet en kæmpe indtjener for virksomheden, da renten på statsobligationer nu er på 4%.

Dette giver mening, og det er lige præcis, hvad det er. Men på trods af dette – for så stor er den konstante angst omkring Tether – så kunne det også være en god ting for økosystemet som helhed. Det bedste scenarie – så langt ude som det måske kunne virke – er, at Tethers markedsværdi blidt vil risle ned til nul.

Uanset om Tether kan bakke dette op eller ej, så er den konstante samtale om emnet negativ for hele branchen.

Binance optrappede stablecoin krigen til det næste niveau

Blandt de fem store stablecoins har der været en del store bevægelser i år.

Det er klart, at TerraUSD er det helt store samtaleemne her, og dets chokerende nedbrud har rystet markedet i sin grundvold. Siden da er den decentrale stafet blevet videregivet til DAI. Men DAI er dog plaget af sine egne problemer, idet de kritiseres for i bund og grund at være centraliserede set i lyset af deres store USDC beholdninger.

Dette førte til, at de stemte for at bevæge sig ind i statsobligationer, mens den seneste plan er, at det skal “frit flyde”, da der netop ikke er noget andet alternativ, hvis de ønsker at drive decentralisering. Jeg har tidligere luftet mine tanker om DAI, og min holdning har ikke ændret sig: Jeg mener ikke at den ikke har nogen fremtid, idet modellen ganske enkelt ikke er skalerbar.

Og nå ja, og en frit flydende stablecoin er i øvrigt heller ikke en stablecoin.

Med hensyn til de centraliserede stablecoins, så var det Binance, der optrappede denne stablecoin krig til det næste niveau, da de i september annoncerede, at man havde valgt at afnotere USDC-parrene og automatisk konverterede kundernes beholdninger til BUSD.

Hvis vi indtegner markedsandelen af de forskellige stablecoins siden august, så kan vi se, at USDT og USDC er faldet markant, mens BUSD er steget.

Hvad sker der så nu?

Ovenstående diagram viser, hvor dominerende de tre bedste udbydere er, hvor DAI nu blot har en markedsværdi på $5,2 milliarder – blot en dråbe i havet.

Selvom dette fremstår som en bekymrende mængde centralisering, så er virkeligheden dog, at ingen har knækket koden for, hvordan man skaber en decentraliseret stablecoin. Så elsk eller had det, så vil det handle om centralisering fremadrettet.

Spørgsmålet er nu, hvem der vinder mellem titanerne i toppen. Dette træk fra Coinbase er bemærkelsesværdigt, idet Binance opnåede stor gevinster i kølvandet på deres auto-konverterings meddelelse. Men Binance opfører dog stadig USDT, idet den mest kontroversielle stablecoin fortsat er den mest forankrede, og er fuldstændig central for hele økosystemet og er det absolut største likviditetspar.

Jeg mener ikke, at dette er en god ting, så hvis man tager markedets briller på, så er det rart at se USDC tage et skridt her.

Det vil være rigtigt interessant at spore markedsandelen igen om et par måneder. Hey, hvem ved, måske bruger vi alle CBDC’er inden længe alligevel.