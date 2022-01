Stashs administrerende direktør Brandon Krieg talte til CNBC i fredags, en dag efter fintech afslørede en ny kryptoinvesteringsapp.

Stash CEO Brandon Krieg siger, at de nuværende fald på tværs af kryptomarkederne giver mulighed for detailinvestorer til at købe dykket.

Ifølge Krieg er dette tidspunktet, hvor de, der ønsker at få kryptoeksponering, kan se efter at købe en af mønterne og holde på lang sigt.

I et interview med CNBC's 'Squawk Box' sagde han, at Stash ikke engagerer sig i dagshandel og derfor ikke rådgiver om prisbevægelser. Han bemærkede, at "ingen har krystalkuglen" til at fortælle, hvordan markedet vil se ud på kort sigt eller endda fem, ti år fra nu.

Men som et investeringsfirma, der tillader små investorer at foretage trinvise køb af aktiver, føler han, at kryptovinteren byder på et "perfekt tidspunkt" for enhver, der er klar til at foretage et langsigtet væddemål.

"For kryptoeksponering for vores kunder, mener vi, at det er det perfekte tidspunkt for detailinvestorer at begynde at få eksponering for nogle kryptovalutaer," sagde Krieg til CNBC.

Stash annoncerede en fuldautomatisk kryptoinvesteringsapp torsdag, der afslørede en "Smart Portfolio" til en eksponering på 4%-6%. Denne eksponering er dog baseret på en kundes risikoprofil, tilføjede han.

I en kommentar om, hvorvidt større kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum til nuværende priser stadig var et køb, bekræftede Krieg. Han tilføjede, at Stash tror på de langsigtede udsigter for disse aktiver, og at de forudser et opsving, selvom BTC og ETH korrigerer kraftigt.

Han bemærkede også, at den tilgang til små investeringer, Stash har valgt, er gavnlig, især for folk, der er nye til krypto, og som ikke forstår markedet særlig godt. Han sagde, at appen derfor er skræddersyet til at give sådanne investorer en "simpel og nem måde" at få en del af kryptovaluta-investeringskagen på.

Stash har over 6 millioner kunder og 2,3 millioner abonnenter. Kvinder udgør 49 % af nye kunder. Det amerikansk-baserede firma har over 3 milliarder dollars i aktiver under forvaltning (AUM). En privat værdiansættelse af virksomheden satte den til 1,4 milliarder dollars i februar 2021.

Bitcoin-prisen faldt kraftigt i fredags til et lavpunkt på $37.800 og fortsætter den bearish-tur, der har givet den et tab på over 40% siden sammenbruddet fra det højeste niveau på $69.000. Salget vil sandsynligvis blive dybere i betragtning af korrelationen med aktier.

Fredag åbnede Nasdaq lavere, efter at de globale aktiemarkeder faldt, hvor indekset faldt næsten 6 % på den ugentlige log og fulgte dets værste resultater siden oktober 2020.