Stellar tradingsneutral efter priskamp for at forlænge bearish rally

Centrale punkter

Markedet mangler volatilitet efter oversolgt prisstabilisering

$0,25 og $0,14 opretholder efterspørgsels- og udbudsniveauer

Stellar tilgang til intelligent kontraktinkorporering i sit netværk

Ifølge den nylige meddelelse fra det officielle Stellar Twitter-håndtag ser det ud til, at Stellar mønten vil give plads til innovation i 2022, da virksomheden sigter mod at inkorporere smarte kontrakter i Stellar netværket.

Selvom dette kan efterlade en positiv indvirkning på aktivets værdi. Stellar er dog kendt for sin hurtige prisstigning mod slutningen af 1. kvartal og sit hurtige fald i midten af 2. kvartal i 2021.

Og lige siden markedskrakket i maj har XLM/USD udvidet "swing channel"-kursbevægelsen under $0,9 ATH-værdien.

Selvom der ikke er væsentlige beviser for, om aktivet vil opretholde dette bearish momentum i lang varighed. Efter at $0,14 og $0,25 er blevet mærket som den første kortsigtede støtte og modstand på markedet.

Med et optimistisk synspunkt på XLM/USD-kursdiagrammet. Det skal bemærkes, at hvis værdien af Stellar skulle finde vej over $0,25-modstanden på kort sigt, vil det at vinde bullish attraktioner være den næste begivenhed, der vil blive registreret på markedet. Mens tyrene venter på, at prisen krydser over $0,25-modstanden på kort sigt.

Teknisk analyse: udsigter for XLM/USD prishandling

For at forklare XLM/USD teknisk analyse i et forenklet udtryk. Det vil give handelsbeslutningen et rentabelt indgangspunkt. Nedenfor er opdelingen af Stellar prishandlinger fra den daglige tidsramme.

Kilde – TradingView

Midt i den seneste oversolgte tilstand, markedet har gennemgået i de sidste seks dage. Fra det daglige prisdiagram udvider XLM/USD kortsigtet sidelæns prishandling langs midten af udbuds- og efterspørgselsniveauerne.

Med et lysestagemønster med lille krop trykt på det daglige prisdiagram, blev markedsvolatiliteten stoppet, efter at den gennemsnitlige sande rækkevidde pegede mod syd.

Konklusion

Selvom vi måske er i hast med at handle XLM/USD, bør markedsaktører dog tage hensyn til de exit- og indgangspunkter, der skal respekteres, før markedsordrer kan udføres.

I øjeblikket fungerer $0,25 som modstand på kort sigt, hvilket betyder, at et brud over dette niveau vil ændre hele økosystemet XLM/USD til en bullish bias. På den anden side, hvis prisen falder til under $0,149 på kort sigt, vil værdien af aktivet genoptage en bearish trend mod syd.