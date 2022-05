Sydkoreansk politi indefryser Terra (LUNA) Foundation Guards aktiver

Sydkoreanske myndigheder er i gang med at indefryse Luna Foundation Guards aktiver. Luna Foundation Guard er en non-profit fond, der opretholder reserver til Terra-økosystemet for at støtte staldmønterne i svære tider.

Står de af med midlerne?

Vi ved alle, hvordan det endte. Terra’s UST stablecoin formåede ikke at opretholde forbindelsen til den amerikanske dollar, hvorefter hele økosystemet kollapsede. Milliarder af dollars og tusindvis af investorers opsparinger gik op i røg.

Nu synes det sydkoreanske politi at frygte, at Luna Foundation Guard vil stikke af med midlerne, da det beder om tilskud til at indefryse deres aktiver. Ifølge loven behøver børserne imidlertid ikke at overholde dette. Det er endnu uvist, om de vil efterkomme anmodningen. Chancen for, at de vil gøre det, synes i første omgang mere end sandsynlig. Dermed holder de trods alt myndighederne på tæerne og viser også, at de har de bedste intentioner for brugerne.

Begrundelsen for politiets henvendelse

Sydkoreansk politi efterforsker Luna Foundation Guard efter at have hørt om mulig mærkelig praksis med midlerne. Men chancerne for, at Luna Fondens Vagt rent faktisk planlægger forkerte ting med midlerne, synes små. Do Kwon og hans ledsagere er kendt af de koreanske myndigheder, og det ville gøre flyvninger vanskelige. I så fald vil der før eller siden komme noget frem, som ville få dem til at løbe ind i den juridiske lampe.

Spørgsmålet er, om de udover al den ballade, der allerede er der, også vil have det her på bordet. Nogle investorer har allerede sagsøgt Do Kwon og dens mindre kendte medstifter Daniel Shin for tabene. Andre investorer forbereder sig også på at starte deres egen retssag mod herrerne. Der er nu så skarpe lys på Terra og alt, hvad der hænger omkring det, at mere skyggefulde handlinger mest virker som en dum beslutning.

Koreanske myndigheder besøger store børser

De lader det i hvert fald ikke gro i Sydkorea, for myndighederne har allerede besøgt de store børser i går og i dag. Det drejer sig om parter som Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit og Gopax. De vil højst sandsynligt skulle svare på spørgsmål for at afgøre, om de skal tage noget ansvar for tabene. I den forbindelse synes de koreanske myndigheder at mene, at ansvaret ikke udelukkende ligger hos investorerne.

Hvis dette bliver en ting, så bør børser også være mere opmærksomme på, hvilke mønter de lister på deres platform. Dette kan også give problemer for mange kryptovalutaer i den nærmeste fremtid. “Under alle omstændigheder vil vi anmode børserne om at implementere en investorbeskyttelsespolitik,” sagde Yoon Chang-hyeon, formanden for de digitale aktivers afdeling af People Power Party.

Coinone, under økosystemets kollaps, suspenderede handelen i Luna. Samtidig kom der advarsler fra både Korbit og Bithumb om ikke at investere i projektet. Spørgsmålet er, om det er nok for de koreanske myndigheder, og om børserne har beskyttet investorerne tilstrækkeligt.