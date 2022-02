Live prisen på TAU, Lamdens token, er $0,06 med et 24-timers handelsvolumen på $830.546,00. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe TAU, er denne guide noget for dig.

Topsteder at købe TAU nu

Da TAU er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe TAU ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe TAU lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til TAU

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder TAU.

Hvad er TAU?

TAU er den indfødte token af Lamden, en Python-baseret platform, der demokratiserer adgangen til blockchain med distribueret styring og belønninger for intelligente kontraktudviklere.

Det er open source, hvilket giver brugerne mulighed for at spare tid ved at genbruge funktionalitet, som andre har indbygget i deres smarte kontrakter. Blockchain er fuldt decentraliseret og drevet af fællesskabsknuder.

Lamden opdaterer altid sin teknologi og metoder for at holde sig opdateret. De er stolte af ikke at have noget at gøre med venturekapitalistiske investorer.

Smart Contracts on Lamden er simple scripts skrevet i Python, hvilket sænker adgangsbarrieren for nye blockchain-udviklere.

Dette giver folk mulighed for at begynde at bygge apps til Lamden på én gang, især hvis de er fortrolige med Python.

Burde jeg købe TAU i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

TAU prisforudsigelse

Wallet Investor er meget optimistisk på TAU. De forventer en langsigtet stigning. 1 TAU vil handle for $0,33 om 5 år, hvilket er mere end fem gange dens nuværende pris.

På den tid kunne du tjene en omsætning på omkring +445 %. En investering på 100 USD i TAU kan nu gå op til 545 USD i 2027.

TAU på sociale medier