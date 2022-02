Telos (TLOS) har opretholdt bullish udsigter siden den 27. januar. Det nåede et nyt rekordhøjt niveau på $1,43 den 7. februar, før det tog en lille tilbagegang til $0,986 og senere genoptog sin bullish trend.

Den handles i øjeblikket til $1,12 efter en stigning på 10,84% inden for de sidste 24 timer.

I denne artikel vil vi tage dig igennem, hvad der driver det nuværende Telos (TLOS) tyreløb.

Hvad er Telos (TLOS)?

Før vi dykker ned i den nuværende bullish trend, er det vigtigt, at vi først forklarer, hvad Telos er.

Telos er et blockchain-netværk, der er inkorporeret med en EOSIO-software, der sigter mod at bringe skalerbarhed og hastighed til smarte kontrakter for NFT'er, sociale medier, spil og decentraliseret finans (DeFi). Dens oprindelige token kaldes TLOS.

Hvorfor stiger prisen på TLOS i februar?

Tre årsager tilskrives den nuværende bullish TLOS trend. Disse omfatter nye partnerskaber, TLOS-integration til Anchor-pungen og den øgede lancering af NFT'er og DeFi-projekter på Telos-netværket.

Nye partnerskaber

I løbet af de sidste par uger har Telos haft adskillige integrationer og partnerskaber, der har øget dets brandbevidsthed over hele kloden.

For eksempel har integrationen af Telos Foundation med DappRadar hjulpet Telos-brugere med at holde styr på deres dApps på Telos-netværket.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation samarbejdede også med BikeChain, en selvstyrende ride-share-applikation, der behandler alle transaktioner på Telos blockchain.

Lancering af NFT'er og DeFi-projekter på netværket

Der har været en stigning i antallet af DeFi- og NFT-projekter, der lanceres på Telos; noget, der har tiltrukket likviditet og brugere til protokollen. Det seneste DeFi-projekt er OmniDEX, som er den første indfødte decentraliserede udveksling, der er bygget på Telos-netværket.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Andre projekter, der for nylig er blevet lanceret fra Telos, inkluderer den tværkædede NFT-markedsplads tofuNFT, AristotleDAO DeFi-protokollen, TelosPunks NFT-projektet og NFT-appen til sociale medier APPICS.

TLOS-integration i Anchor-pungen

Den anden væsentlige udvikling i Telos-økosystemet var netværkets integration i Anchor-pungen fra Greymass, en organisation bygget for at lette væksten af distribuerede hovedbogsteknologier og den infrastruktur, der driver dem, hvilket førte til en enorm prisstigning.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Gennem denne integration kan TLOS-indehavere logge sikkert ind på forskellige applikationer såsom Staker One-platformen, Telos-webpungen og Decided Voter, der opererer inden for netværket.