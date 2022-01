På trods af det generelle blodbad inden for krypto i løbet af den sidste uge eller deromkring, er Terra (LUNA) forblevet en af de mest modstandsdygtige mønter. Tokenet finder nu en stærk støtte ved $65-mærket og ser ud til at være i en konsolideringsfase. Men kan tyre presse prishandlingen mod $75? Her er nogle højdepunkter først:

På trods af et lille fald på omkring 2 %, handles Terra (LUNA) stadig omkring $65-mærket.

Momentumoscillatorerne viser, at tokenet er oversolgt, hvilket tyder på, at der ikke er plads til noget seriøst udsalg.

LUNA har vist stor modstandsdygtighed og steg fra laveste værdi på $37 for nylig til at nå $65 i pris.

Datakilde: Tradingview.com

Terra (LUNA) – Vil det nå $75?

Flere signaler tyder på, at vi kan have set en trendvending i LUNAs prishandling. Efter at være faldet fra de seneste højdepunkter på omkring $90, oplever tokenet nu en stærk støtte og konsolidering til $65.

Dette gør LUNA til et primært mål for bullish action, der som minimum kunne sende prisen til $75. Vi ser også nøje på momentumoscillatorer, der ser ud til at vise et oversolgt aktiv. Dette kan tyde på, at et større udsalg i øjeblikket ikke vil ske.

Af disse grunde forventer vi et korrigerende opspring i prisen, som i det mindste vil skubbe prishandlingen længere over. Men med kryptomarkedet, der stadig viser tegn på volatilitet, er yderligere nedadgående pres stadig muligt.

Er LUNA en anstændig investering?

Terra er en af de hurtigst voksende blockchains i verden. Det har oplevet fremragende gevinster i løbet af de sidste par år og lover at dominere kryptomarkedet i fremtiden. For enhver seriøs kryptoinvestor er dette et must-have token. Det faktum, at det handler med næsten 50 % fra alle tiders højder, betyder, at du kan komme ind til en anstændig handel.