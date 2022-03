Terra Luna har rystet kryptomarkedet efter et rally, hvor det nåede et nyt rekordhøjdepunkt på $104,58 i går, før det gik tilbage til $94,81 i dag.

I skrivende stund handlede den til $94,81, et fald på omkring 2,7% i de sidste 24 timer i et lille tilbageslag efter et tre-dages non-stop rally.

I denne artikel vil vi kigge påi, hvad der får Terra (LUNA)-prisen til at skyde i vejret. Men før vi gør det, er det vigtigt først at forklare, hvad Terra (LUNA) er.

Hvad er Terra Luna?

Terra (LUNA) eller simpelthen LUNA er et af de indfødte tokens i Terra blockchain-protokollen, der bruges til algoritmiske stablecoins (sporer prisen på fiat-valutaer).

Terra-protokollen er drevet af to tokens, TERRA og LUNA, hvor Terra brænder Luna for at spore prisen på fiat-valutaer. Luna er den indfødte indsatstoken for Terra-protokollen. Når brugere låser deres aktiver, belønnes de ved hjælp af Luna og får også lov til at stemme på fremtidige projekter.

Derfor stiger Terra Lunas pris

En af grundene til den seneste bullish trend i LUNA er det voksende Terra-økosystem. Ifølge TerraSwap, Terras førende decentraliserede børs, har både volumen og likviditeten af LUNA været stigende i løbet af de sidste par uger.

I de sidste 30 dage er over 1,45 milliarder USDT blevet handlet på TerraSwap, et tydeligt tegn på, at økosystemet vokser.

Der er også en stigning i antallet af nye tegnebøger i Terra Station, hvilket viser, at flere krypto-entusiaster tilføjer mønten til deres kryptoporteføljer.

Derudover byder Terra-økosystemet også på nogle Metaverse-, dApps- og NFT-projekter, og populariteten af Metaverse og NFT'er blandt krypto-entusiaster stiger meget i øjeblikket.