Terra (LUNA) er nu den mest satsede kryptovaluta på markedet. Mønten har overhalet Ethereum og forventes at fortsætte med at holde denne titel inden for en overskuelig fremtid. Som forventet var reaktionen fra investorerne øjeblikkelig. Her er højdepunkterne:

På pressetidspunktet var Terra (LUNA) steget 20% i intradag-handel som svar på nyheden.

Indsatte aktiver på Terra er nu $29,5 milliarder værd med over 226.000 stakers.

Mønten har smadret en nøglemodstand på $90 støtte og kan blive bullish i de kommende dage.

Datakilde: Tradingview

Terra (LUNA) – Hvordan kunne tyreløbet forløbe?

Markedet er generelt vendt tilbage de sidste par dage, hvor de fleste mønter har vist fremgang. Men der er virkelig fart på hos Terra (LUNA). Mønten er steget med over 20 % i de sidste 24 timer og handles til omkring $98.

Endnu vigtigere er Luna nu brudt over en nøgleoverheadmodstand på $90. Dette kunne tyde på, at et tyreløb er muligt på kort sigt. Meget af disse seneste gevinster blev udløst af nyheder om, at Terra (LUNA) nu er det mest satsede aktiv inden for krypto. Denne titel blev holdt af Ethereum.

Nøglen lige nu er at se, hvor længe mønten kan holde sig over $97. Hvis dette sker, kan LUNA nemt stige til nye rekordhøje niveauer på $112 og endda over $120 i de kommende uger.

Er Terra (LUNA) et godt køb?

Enhver investor ville elske at eje den mest satsede mønt på markedet. LUNA er blevet et af de vigtigste aktiver inden for krypto, og det kan bestemt anbefales.

For den langsigtede investor bør du blot købe det nu og holde i et år eller deromkring. Men for kortsigtede spekulanter er et opadgående rally meget sandsynligt for LUNA. En god adgang vil være under $100, men afslutte ved $112 eller deromkring.