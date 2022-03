I september blev El Salvador det første land i verden til at vedtage Bitcoin som lovligt betalingsmiddel. Et afgørende øjeblik for kryptoverdenen som helhed, og opmærksomheden vendte sig derefter mod, hvem der ville blive den næste.

I sidste uge fik vi vores svar. Ikke et land, men en by – Lugano, den italiensktalende by i Schweiz. Ja, det havde vi heller ikke forventet.

En lille by på kun 62.000, en hurtig Google Billedsøgning vil fortælle dig, at Lugano er storslået; byen ligger forbløffende ved den eponyme sø i Schweiz. Nu har den en smart ny valuta, der matcher dens forbløffende udsigter. Faktisk har den tre af dem. Lugano annoncerede, via et partnerskab med Tether, at Tether, Bitcoin og LVGA (en CHF stablecoin lanceret af byen) nu er "de facto" lovligt betalingsmiddel.

Det betyder, at borgerne kan betale deres skat, parkeringsbøder, studieafgifter, billetter til offentlige arrangementer og mere i krypto (det lykkedes mig også at bekræfte, at du endda kan betale din kirkegårdsskat via blockchain, hvis du skulle undre dig).

Plan B

Målet med projektet går ud over blot at acceptere krypto-dag til dag. Målet er at etablere Lugano som et blockchain-hub i Europa. Byen ønsker at tiltrække kryptotalenter, startups og investeringer fra hele verden.

Tether Chief Technology Officer Paolo Ardoino talte ved lanceringsbegivenheden og bekræftede en fond på 100 millioner CHF ($107 millioner) til "start-ups, der ønsker at flytte hertil og ønsker at placere deres hovedkvarter her". Der vil også være "3 millioner CHF-investeringer i praktiske græsrods blockchain-projekter", "et start-up-hub for 25+ innovative virksomheder", et "rum til møder og workshops åbne for offentligheden" og "500+ studiestipendier til uddannelse i bitcoin og decentraliserede teknologier”.

Det er bestemt et fristende salgsargument for enhver ung, entusiastisk krypto-iværksætter. Og alt dette før du får et glimt af Lugano-søen…

En meget smuk Luganosø, via Paolo Ardoinos Twitter

Nyt marked

Mens El Salvadors meddelelse måske havde mere indflydelse på en makroskala, da Bitcoin blev vedtaget af et helt land, er Lugano-initiativet absolut fascinerende. Det repræsenterer kryptos første "officielle" indtog på et førsteverdensmarked. Desuden betyder inkluderingen af en stablecoin som Tether, at der er et helt nyt lag her sammenlignet med det mellemamerikanske land, der gik all-in på Bitcoin alene. En stor del af kritikerne af El Salvadors træk centrerede sig omkring den voldsomme volatilitet, som Bitcoin kan være tilbøjelig til, og den skade, der kan forårsage borgere. Det er klart, at der med Tether (og LVGA) er en kobling til fiat, og derfor er volatiliteten ikke et problem.

Vi var naturligvis meget nysgerrige på hele processen og havde nogle spørgsmål til initiativet. Så det lykkedes os at interviewe den mand, der var tættest på handlingen – selveste Tether CTO Paolo Ardoino.

CoinJournal: Ville det være muligt (eller kunne du nogensinde forudse), at en by eller et land ville adoptere en stabil mønt som Tether alene som lovligt betalingsmiddel, eller vil det altid være i forbindelse med Bitcoin?

Paolo Ardoino: Der vil være mere samarbejde end konkurrence mellem Bitcoin og stablecoins. Stablecoins, såsom Tether, lagde grunden til CBDC'er.

Privat udstedte stablecoins vil fortsætte med at vokse, og i sidste ende vil mange regeringer indse, at stablecoins har klare fordele i forhold til standard bankprotokoller.

I øjeblikket er hele banksystemet afhængig af forældede teknologier, så stablecoins har været en måde at modernisere det på i nogle få hurtige trin.

Jeg forventer, at det teknologilag, som bankerne bruger, om 10 år vil blive udfaset og erstattet med mere avancerede skinner.

CJ: Hvor mange (eller hvor stor en procentdel) af transaktionerne forventer du vil blive udført via krypto i Lugano i stedet for schweizerfranc?

PA: Byen Lugano sigter mod at blive et blockchain-center of excellence og et globalt knudepunkt for europæiske blockchain-initiativer. Vi håber at se mindst én ud af hver fem transaktioner foretaget via krypto, efterhånden som skalering og implementering finder sted.

Den nuværende plan er at evaluere strømmen af Bitcoin-brug, evaluere vores statskasse og træffe en informeret beslutning knyttet til markedet, efterhånden som implementeringen finder sted.

CJ: Schweiz' leveomkostninger er notorisk høje. Tror du, det vil påvirke Plan B's ambitioner om at tiltrække virksomheder og iværksættere til byen?

Nej. Tether yder et væsentligt bidrag til et mere forbundet økosystem ved at introducere digitale valutafordele, såsom øjeblikkelige globale transaktioner, til traditionel valuta og inkorporere traditionelle valutafordele som prisstabilitet til digital valuta. Som sådan fremmer Tethers partnerskab med Lugano sin mission om at tilbyde den mest sikre, hurtigste og billigste måde at handle med penge, hvilket åbner døren for virksomheder og iværksættere.

CJ: Du nævner et stort mål med denne proces er at bringe økonomisk frihed til alle borgere i Lugano. Tror du, at en decentraliseret stablecoin kunne være bedre positioneret til at gøre dette? Eller tror du, givet det faktum, at det stadig er knyttet til fiat, at stablecoins ikke kan lette dette, og at en by også er nødt til at adoptere Bitcoin?

PA: Generelt er stablecoins mindre volatile end andre former for blockchain, fordi de er repræsenteret af anlægsaktiver. De er bygget til at modstå volatiliteten på det nuværende marked. Efterhånden som adoptionen bliver bredere, og vi ser mere praktisk brug af bitcoin, vurderer vi, at blockchain og krypto vil gå ind i en periode med stabilitet og normalitet.

CJ: Søgte Lugano forsikringer om, hvorvidt Tether var 100 % støttet, eller var de tilfredse med, hvad Tether allerede har offentliggjort offentligt om sagen?

PA: Tether og byen Lugano satte sig ned og diskuterede åbent misforståelserne om virksomheden. Tether har offentligt erklæret, at det har løbende samtaler med regulatorer og retshåndhævelse og har gjort en tapper indsats for at efterkomme alle anmodninger om gennemsigtighed.

Tether forbliver førende inden for gennemsigtighed og med at få information til samfundet og dets interessenter og viser fuld opbakning, og det ønsker at bevare denne position. Tether er ikke bare at følge med i lovgivningsændringer og -forsikringer, men hjælper retshåndhævelse og regulatorer globalt med at forme dem.

Tether er forpligtet til at være en positiv kraft i dette rum, og dets handlinger taler for sig selv.

CJ: Er du i forhandlinger om at samarbejde med andre byer/lande, eller forudser du, at andre steder følger Luganos spor?

PA: Som vi gjorde med Lugano, er vi ivrige efter at arbejde med alle kommuner og lande i Europa; vi ville være beærede over at realisere vores vision og fremtiden for finans på andre områder.

CJ: På Plan B-konferencen henviste du til den styrke, som krypto kan gøre, i forhold til kryptodonationer accepteret af Ukraine. Men er du bekymret for, at krypto også kan have en modsat effekt, idet den kan bruges til at omgå økonomiske sanktioner (såsom sanktionerne mod Rusland)?

PA: I disse usikre tider har vi set en stigning i brugen af bitcoin og andre kryptovalutaer. For det første bliver de brugt til at rejse midler til legitime civile organisationer, der hjælper mennesker, der er fordrevet eller i fare. Det er skønheden ved denne teknologi: Bitcoins grænseløse og censursikre natur gør det muligt for den at fungere som en sikker havn i turbulente tider.

Når det er sagt, udfører Tether konstant markedsovervågning for at sikre, at vores operationer ikke er i strid med internationale sanktioner. Dette er en del af Tethers strenge overholdelsesprogram.

Tether samarbejder regelmæssigt med globale regulatorer og anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og vil efterkomme sanktioner, hvor det er relevant, for aktiver i henhold til relevant lovgivning. Vi lover at fortsætte med at udforske, hvordan Tether som platform kan indføre procedurer for at beskytte alle Tether-brugere og det bredere samfund.