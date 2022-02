Live Tezos-prisen er i dag $4,46 med et 24-timers handelsvolumen på $429,5 millioner. Tezos, et token på Binance Smart Chain, er steget med 7,97 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Tezos, er denne guide til dig.

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Hvad er Tezos?

Tezos er et blockchain-netværk, der er baseret på smarte kontrakter, som har til formål at tilbyde en infrastruktur, der kan udvikle sig og forbedres over tid. Dette vil eliminere behovet og risikoen for en hård gaffel.

Folk, der har XTZ, kan stemme om forslag til protokolopgraderinger, som er blevet fremsat af Tezos-udviklere. Open source-platformen fakturerer sig selv som "sikker, opgraderbar og bygget til at holde".

Tezos hævder, at dets smarte kontraktsprog giver den nøjagtighed, der kræves til brugssager af høj værdi. Det har en fremtidssikret tilgang, der kan omfavne innovationer inden for blockchain-teknologi.

Burde jeg købe Tezos i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Tezos prisforudsigelse

De fleste analytikere er positive over for Tezos. Prisforudsigelser peger på at Tezos vil nå $5 i midten af 2022 og derefter $10 ved udgangen af 2024. Digital Coin forudsiger, at 1 XTZ vil nå $5,12 i 2022.

Gov Capital er endnu mere optimistisk. Analytikeren forudser, at mønten vil nå et højdepunkt på $7,56 i år.

Tezos på sociale medier