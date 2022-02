Tezos (XTZ) er begyndt at lægge de blødende dage i januar godt bag sig. Mønten er steget i de sidste syv dage på trods af et noget langsommere opsving på det bredere marked. Tezos (XTZ) meddelte også i dag, at de underskriver en ny sponsoraftale med Manchester United. Her er nogle højdepunkter:

I skrivende stund handlede Tezos (XTZ) til omkring $3,87, hvilket er en stigning på omkring 6% i løbet af de sidste 24 timer alene.

Mønten er også steget i den seneste uge og har fået hele 32% i processen.

Den nye sponsoraftale med Manchester United siges at være 20 millioner pund værd om året.

Datakilde: Tradingview

Tezos (XTZ) – prisforudsigelse og udsigter

De fleste mønter havde bestemt ikke en god januar, og en frisk ny måned bringer selvfølgelig frisk optimisme. Det ser ud til, at Tezos (XTZ) virkelig udnytter den forbedrede stemning på markedet.

Tokenet har været på en massiv bullish optrend i løbet af de sidste 7 dage og steget næsten 32%. Tezos (XTZ) ser også anstændige gevinster i intradag-handel. Mønten er steget med omkring 4%.

Vi har også set en stigning i handelsvolumen og det er uklart, om Manchester United-aftalen havde noget med dette at gøre. Men det er højst usandsynligt, da nyheden netop kom for et par timer siden.

Langsigtede udsigter for Tezos (XTZ)

Som en stor platform for smarte kontrakter designet til at tilbyde et alternativ til Ethereum, har Tezos (XTZ) arbejdet hårdt på at opbygge sit økosystem. Kæden har også skabt avanceret og pålidelig blockchain-infrastruktur, da den ser ud til at udvikle sig til et effektivt og pålideligt projekt.

Det er langt en af de mest spændende tokens derude. Desuden er sponsoraftalen med Manchester United en indikation af, at platformen ikke sparer kræfter på at udvide sin rækkevidde. Så baseret på disse fundamentale forhold vil Tezos (XTZ) fortsætte med at vokse på lang sigt.