Efter et markant fald i de seneste uger, er The Graph (GRT) nu endelig klar til at stige igen. En periode med konsolidering er nu afsluttet, og mønten ser muligvis ud til at stige opad. Men hvordan vil denne optrend udspille sig? Analysen følger nedenfor, men tjek disse højdepunkter først.

GRT havde bundet på sin afgørende støtte på $0,317 i de seneste dage.

Efter konsolidering stiger tokenet nu igen og er steget over 20 % i de sidste 3 dage.

På pressetidspunktet handlede GRT til $0,3885, en stigning på 6% i de sidste 24 timer.

Datakilde: Tradingview

Kan The Graph (GRT) genvinde støtten på $0,4?

Genvinding af $0,4-støtten vil være meget afgørende for GRT-tyre. Det er også den vigtigste overheadmodstand, der kan blive afgørende i de kommende dage. I tidligere handelssessioner har GRT testet $0,4 flere gange, men er blevet afvist i næsten alle tilfælde. Der er ingen grund til at tro, at det bliver anderledes denne gang.

På pressetidspunktet handlede tokenet til $0,3885. Vi forventer, at kurshandlingen i de kommende dage nærmer sig eller endda lidt over $0,4. Men det er fortsat usandsynligt, at GRT vil opretholde nogen anstændige gevinster over denne pris.

I stedet kommer endnu et afslag, og når det sker, vil mønten trække sig tilbage til sin næste støtte, som er $0,317. Men hvis tyre kan trække det ud og stige forbi $0,4, så er en anden 25% optrend mulig, før korrektionen sætter ind.

The Graph (GRT) – De langsigtede udsigter

De langsigtede udsigter for The Graph (GRT) er stadig meget gode. Ja, mønten har oplevet et stort pres i starten af året.

Volatiliteten vil sandsynligvis også fortsætte i de næste par uger. Men analytikere mener stadig, at GRT er på vej mod pæne gevinster i 2022. Det er derfor en god mønt at købe og holde for den langsigtede investor.