Theta Network har rallyet siden begyndelsen af måneden, da Resorts World Las Vegas annoncerede, at de lancerede utility NFT'er på det, det første af sin slags fra et stort Las Vegas kasino.

Der er også en betydelig momentum angående de store antal patenter, det indgiver, hvoraf det seneste blev indgivet i dag.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Theta, er denne guide noget for dig.

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Køb THETA med Binance i dag

eToro er en investeringsplatform med flere aktiver med mere end 2000 aktiver, herunder valuta, aktier, Crypto, ETF'er, indekser og råvarer. eToro tilbyder en bred vifte af kryptos, såsom Bitcoin, XRP og andre sammen med crypto / fiat og crypto / crypto par. eToro-brugere kan oprette forbindelse til, lære af og kopiere eller kopiere af andre brugere.

Køb THETA med eToro i dag Ansvarsfraskrivelse

Theta (THETA) er et blockchain-drevet netværk specielt bygget til videostreaming. Theta mainnet blev lanceret i marts 2019 og fungerer som et decentraliseret netværk, hvor brugere deler båndbredde og computerressourcer på peer-to-peer (P2P) basis.

Projektet rådgives af Steve Chen, medstifter af YouTube og Justin Kan, medstifter af Twitch. Thetas token udfører forskellige styringsopgaver inden for netværket.

Dets virksomhedsvalidatorer inkluderer Google, Binance, Blockchain-ventures, Gumi, Sony Europe og Samsung.

Ifølge sine udviklere sigter Theta mod at ryste op i videostreamingindustrien i sin nuværende form. Centralisering, dårlig infrastruktur og høje omkostninger giver en dårlig slutbrugeroplevelse ifølge dem. Indholdsskabere har også mindre omsætning på grund af barriererne mellem dem og brugerne.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

CryptoNewsZ er ekstremt bullish på THETA og forudsiger, at den vil stige fra sin nuværende pris på omkring $4 til $20 så snart som september i år og $25 i december. I 2025 forudser de, at det vil passere $70.

Gov Capital er også positiv. De forudser, at det vil handle for lige under $10 på et år og for $55,29 på fem, hvilket er en stigning på mere end 1.200%.

Digital Coin er en smule mindre bullish. I år satte de et kursmål på $7 og $11 i 2025. Selvom det er på den konservative side, er dette stadig en opside på mere end 150% i forhold til den nuværende pris.

This is how it's done. Accumulate cheap quality #altcoins during times of extreme fear. I got $THETA from $3.40 all the way down to $2.50 and today it's over $4.00. It was a great dip buying opportunity. It's not easy. It takes courage to buy when there's that much fear. https://t.co/hBTouIuVge pic.twitter.com/4jUYwQKOTE

— Secrets (@SecretsOfCrypto) February 10, 2022