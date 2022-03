ThorChain (RUNE) har været den bedst præsterende mønt i top 100 kryptovalutaer. Mønten er steget over 60% i de sidste 7 dage. Dette kommer, da andre kryptoaktiver kæmper for at finde nogen anstændig optrend. Men kan RUNE rent faktisk blive ved med det?

På pressetidspunktet handlede RUNE til $7,43, en stigning på næsten 18% i løbet af de sidste 24 timer.

Stigningen er i høj grad drevet af nyheder om, at ThorChain har lanceret handel med syntetiske aktiver.

Vi forventer, at dette momentum vil fortsætte i de kommende dage.

Datakilde: Tradingview

ThorChain (RUNE) – Hvornår kan man forvente et tilbagetræk?

Som nævnt ovenfor er den stigning, vi har set i ThorChain, stort set været drevet af positive kædenyheder. Forleden bekræftede platformen, at den lancerede støtte til syntetisk handel. Det betyder, at brugere nu kan bytte forskellige aktiver med RUNE og kan handle andre DeFi syntetiske aktiver på ThorChain.

Kort efter nyheden om denne støtte blev annonceret, steg RUNE med 37%. Tendensen er fortsat, hvor stigninger nu stiger over 63 % for ugen. Det er sandsynligt, at den opadgående tendens vil fortsætte, efterhånden som flere investorer fordøjer denne nyhed.

Men vi forventer en vis tilbagegang i slutningen af ugen. I skrivende stund handlede RUNE til omkring $7,4. Mønten vil i sidste ende stabilisere sig omkring $6,5 eller deromkring.

Er ThorChain (RUNE) det værd?

Ja, ThorChain (RUNE) er virkelig det værd. Projektet har været stærkt undervurderet, og vi begynder at se, hvor godt det kan blive.

Nogle analytikere mener faktisk, at et skub over $10 er muligt inden udgangen af måneden. Derudover, selv fra et langsigtet synspunkt, er ThorChain stadig et anstændigt aktiv at tilføje til din portefølje.