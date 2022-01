Chris Giancarlo siger, at det er noget, Kongressen bør overveje at have en enkelt enhed som et kryptobureau, der regulerer kryptovalutaer.

I 2022 ser kryptoindustrien frem til mere lovgivningsmæssig klarhed fra USA og over hele kloden. Administrerende direktør for kryptobørsen FTX, bemærkede for nylig, at dette ville være en varsel om endnu mere institutionel involvering i sektoren.

De næste par måneder kan vise sig at være afgørende i forhold til, hvad der skete i 2021, herunder dannelsen af præsidentens arbejdsgruppe om krypto og derefter kryptochefernes høring, der involverer lovgivere på Capitol Hill.

Men mens industrien er optimistisk over, at der vil komme klarhed ud af alle disse trin, mener nogle industriobservatører, at tilgangen til emnet som vist i løbet af de sidste mange måneder ikke har været andet end "defensiv og reaktionær."

Det mener Chris Giancarlo, den tidligere formand for Commodity Futures Trading Commission (CFTC), som kommenterede det bredere kryptoreguleringsklima i USA, mens han talte ved American Enterprise Institute.

Giancarlo havde et problem med Biden-administrationen over udgivelsen af en rapport om stablecoins sidste år.

Ifølge ham er der alt galt med et lovudsigt, hvis læsningerne fra en særlig arbejdsgrupperapport indikerer, at myndigheder er mere fokuserede på at afdække, hvad der sandsynligvis vil være negative påvirkninger af sektoren, snarere end at se på regulering på, hvilke positive effekter sektoren kan have på innovation, hvis det er "korrekt" reguleret.

Den tidligere CFTC-formand bemærkede, at ved ikke at tage en proaktiv tilgang til spørgsmålet om kryptoregulering, vil dette afspore indsatsen mod finansiel inklusivitet.

Den tidligere CFTC-chef mener også, at en ordentlig regulering vil komme med administrationen, der arbejder på et nyt agentur, der er specifikt målrettet kryptoindustrien. Han går ind for et lovforslag fra Kongressen, der søger at få kryptovaluta reguleret af et organ, der i fællesskab overvåges af SEC og CFTC.

Det er en idé, som nogle inden for kryptoområdet siger, kan fungere – hvor resultatet er en situation, hvor den samme aktivklasse ikke får forskellige tilgange fra de to offentlige myndigheder.

Giancarlo hævder, at et sådant kryptobureau ville have autoritet over kryptovalutaer som helhed, og ikke hvor CFTC og SEC indtager divergerende regulatoriske holdninger.