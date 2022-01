Top 10 bedste DeFi-mønter at investere i og se i 2022

Disse DeFi-kryptovalutaer har potentialet til at give gode afkast i 2022

DeFi eller decentraliserede finansmønter er nu en husstandsfunktion på kryptomarkedet. Deres betydning i den finansielle verden kan nu ikke ignoreres. DeFi-platforme giver plads til lån, opsparing, udlån og handel uden de traditionelle bureaukratier på de finansielle markeder. Denne popularitet gør dem til en god mulighed for at investere. Da der er mange sådanne projekter, kan det være svært for dig at beslutte dig for det bedste, du kan investere i. Her er nogle af de ti bedste DeFi-mønter, som du bør overveje.

Solana

Solana (SOL) fører flokken takket være dens konsensusmekanisme. Denne mønt bruger en historisk bevismekanisme til at verificere transaktioner. Denne mekanisme har erstattet minedrift og staking, hvilket er almindeligt i mange projekter. I stedet er transaktioner på Solana bevist at være sande ved at følge et tidsstempel for tidligere transaktioner på blockchain. Denne konsensusmekanisme tillader hurtigere transaktionstider. Mønten er også en lag-1 platform, da den ikke kræver assistance fra andre platforme for at muliggøre transaktioner. Disse funktioner gør det til en værdifuld og lovende mønt, som du kan forvente at vokse snart.

Lavine

Avalanche eller Avax er en topkandidat i de ti bedste DeFi, du kan investere i. Mønten er i direkte konkurrence med Ethereum på grund af billigere transaktionsomkostninger og hurtigere transaktioner. I øjeblikket hævder mønten at være den hurtigste smarte kontraktplatform i krypto- og blockchain-industrien. Avax rejste for nylig $230 millioner for at støtte sine projekter og har haft nogle meningsfulde forbindelser med andre blockchain-projekter, herunder Graph, Chainlink og SushiSwap. Med udviklingen tager denne mønt, og den interesse, den høster i dette rum, er den helt sikkert en topkonkurrent at investere og se i 2022.

Fantom

Fantom er en anden mønt, som du bør overveje at tilføje til din investeringsportefølje. Fantom præsenterer attraktive funktioner, der skal gøre det til en stor ting i blockchain-industrien. Det er sikkert, muliggør halsbrækkende transaktionshastigheder, det er open source, tilladelsesløst og decentraliseret. Mønten har en høj markedsværdi på mere end 3 milliarder dollars og har for nylig registreret et højt handelsvolumen. Denne tendens vil fortsætte ind i 2022, efterhånden som møntens popularitet vokser i kryptoindustrien. Det er en levedygtig mønt at investere i i 2022 og forvente gode belønninger.

Harmoni

Harmony- udviklere blev lanceret i 2019 og havde til hensigt, at mønten skulle bygge bro over skalerbarhed og decentralisering. Det fokuserer på at skabe levedygtige markeder for immaterielle og fungible tokens og deling af data. Dette projekt har haft flere betydelige partnerskaber og har rejst omkring $300 millioner til at udvikle sit økosystem. Denne fond har skubbet værdien af denne mønt op og tiltrukket flere brugere. Projektets primære fokus er at forbedre skalerbarheden mellem netværk, hvilket gør det til en populær platform og en investeringsmulighed. Fremskrivninger indikerer, at møntens pris vil stige i de næste par måneder.

Wave

Wave er en unik mønt, der driver et tre-i-ét økosystem. Det fungerer som en decentral udveksling, en platform til lancering af tokens og et digitalt aktiv. Det har til formål at tilskynde til masseadoption af digitale mønter og øge fleksibiliteten i industrien. Platformen gør det muligt at udvikle og implementere smarte kontrakter. Det gør det også nemt for brugere at oprette tokens uden at have nogen programmeringsviden. Med sådanne funktioner er projektet indstillet til at tiltrække en masse brugere, der vil give det mere værdi. Det er en levedygtig mønt at se og investere i i det kommende 2022.

THORChain

En anden top ti bedste DeFi er THORChain. Bygget ved hjælp af Cosmos SDK og drevet ved hjælp af Tendermint-konsensusmekanisme, sikrer denne protokol, at data for alle transaktioner ikke kan spores. Denne funktion har gjort den særlig populær blandt mange brugere og investorer. THORChain er også fungibel, hvilket betyder, at ejere kan styre deres valuta uden behov for en tredjepart og uden omkostninger. Dets handelsdata viser, at dette token har et relativt højt handelsvolumen og en markedsværdi på over 1,8 milliarder dollars. Med sin popularitet og hurtige adoption er THORChain bundet til at vokse i 2022, hvilket gør det til en god mønt at investere i.

Kadena

Kadena er ikke en meget populær mønt, men den skaber bølger i kryptovalutaindustrien. I de sidste 10 måneder er denne mønt vokset med imponerende 11256%. På omkring tre måneder har mønten registreret nogle store spring, der er steget fra $2 til $27. Kadena, som de fleste smarte kontraktplatforme, fokuserer på hurtigere transaktionshastigheder til en lavere pris. Den kan i øjeblikket håndtere omkring 480.000 transaktioner i sekundet sammenlignet med Ethereums 20. Denne funktion tiltrækker nye brugere til platformen og presser dens pris op. Du bør overveje at investere i det, hvis det vil følge sit vækstmønster.

Curve

Curve er en interessant mønt i DeFi-sektoren. Kurvefinansieringsprojektet er i øjeblikket den største decentraliserede børs på Ethereum. Curve eller Curve DAO er styringstokenet for Curve Finance-platformen. Platformen har to store use cases, herunder at bytte kryptovalutaer og satse. Den har også meget lave gebyrer og nogle af de mindste prisvariationer mellem stablecoins. Curve token stiger således i værdi, efterhånden som dens platform fortsætter med at tiltrække nye brugere.

Oasis Network

Oasis Network er et projekt, der arbejder på at stige gennem rækkerne af DeFi-rummet. Platformen er en lag-1 privatlivs blockchain, der gør brug af en proof-of-stake konsensusmekanisme. I modsætning til Ethereum, hvor transaktioner er offentligt tilgængelige, på Oasis Network, kan brugere nyde fortrolighed. Dets teknologiske design er også ret imponerende, da det er en hybrid af Polkadot og Ethereum. Investorer overvejer også dets transaktionshastigheder på mere end 1000 transaktioner i sekundet. Tokenet vil helt sikkert vokse i værdi, da det tiltrækker flere brugere, hvilket gør det til en værdifuld investering.

Polkadot

Polkadot er et interessant projekt. Det er en platform, der tillader uafhængige blockchains at overføre information og transaktioner mellem hinanden ved hjælp af Polkadot-relækæden. Denne evne øger hastigheden af transaktioner på denne blockchain markant og er mere skalerbar sammenlignet med Ethereum. At tilbyde en sådan platform, der muliggør nem udvikling af DeFi-projekter, gør dette til en populær mønt og en god investeringsmulighed.