Top 10 bedste kryptovalutaer at købe i januar 2022

Året er lige begyndt, men kryptovalutaer flytter grænser og når nye rekorder. Hvis du er en krypto-entusiast, der ønsker at lægge dine penge i nogle mønter med potentiale, kan du læse denne liste over mønter, du kan købe denne måned uden særlig rækkefølge.

Solana (SOL)

Solana er et open source computernetværk udviklet af Anatoly Yakovenko i 2017. Det blev udviklet for at øge hastigheden af transaktioner og samtidig sikre decentralisering. Solana-netværket kan prale af at validere over 50.000 transaktioner i sekundet for mindre end en krone pr. transaktion. Det kører på proof-of-stake konsensusalgoritmen. Det ligner Ethereum blockchain, som har givet det tilnavnet "Ethereum killer." Solana understøtter smarte kontrakter og kan bruges til at investere i apps, DeFi, spil, DEX'er, sociale medier, dApps osv. Sammenlignet med Ethereum blockchain har den udført flere transaktioner i sekundet til et lavt transaktionsgebyr. SOL er den oprindelige mønt i blockchain. Det bruges til at betale transaktionsgebyrer, satse og som et governance-token. 311,8 millioner SOL af de 508,2 millioner er i øjeblikket i omløb. SOL er i øjeblikket placeret på 5. pladsen, og en SOL koster $150,52 i dag. I november kostede den 259,96 dollar.

Cardano (ADA)

Cardano er en tredjegenerationsprotokol skabt af Jeremy Wood og Charles Hoskinson i 2017. Den bruger Ouroboros-en proof-of-stake-algoritme som sin konsensusalgoritme. Dens mål er at være sikker, skalerbar, fleksibel og miljøvenlig. Blockchain tillader oprettelsen af native tokens, der afspejler dens native cryptocurrency (ADA). Blockchainen kører på to forskellige lag – afregningslaget, som overvåger aktivoverførsel og noter transaktioner, og beregningslaget, som udfører de smarte kontrakter for decentraliserede applikationer. ADA er den oprindelige mønt til brændstof til platformen. Det kan bruges til at afregne transaktionsgebyrer og som et governance-token. Det kan også satses for belønninger. I dag er dens pris $1,25, efter at være faldet med 59,4% fra en ATH på $3,09 i september. ADA er placeret på 7. pladsen med en markedsværdi på $402 milliarder. Den har en samlet forsyning på 45 milliarder, med 32,1 milliarder i omløb i øjeblikket.

Fantom (FTM)

Fantom-økosystemet er en blockchain for decentraliserede applikationer og digitale aktiver, der blev lanceret i 2019 og udviklet ad Michael Kong. Det er modulopbygget, effektivt, skalerbart, sikkert, åbent og miljøvenligt. Det understøtter smarte kontrakter. Blockchainen kører på Lachesis, en Asynchronous Byzantine Fault Tolerant (aBFT) Proof-of-Stake (PoS) konsensusalgoritme. Oprettelsen af dApps er mulig takket være Fantom Virtual Machine. FTM giver næring til økosystemet. FTM er både et ERC-20-token og et BEP-2-token. Det bruges til at belønne validatorer og som et governance-token. FTM handles til $3,00 lige nu. Det toppede med $3,46 i oktober. FTM har en samlet forsyning på 3,2 milliarder, og 2,5 milliarder er i omløb.

Kosmos (ATOM)

Cosmos er en blockchain for andre blockchains skabt til at fungere som blockchains internet. Den har en Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) og et softwareudviklerkit, der tillader nem oprettelse af dApps og sammenkobling mellem uafhængige blockchains (zoner). Cosmos opererer på Tendermint Proof-of-Stake Byzantine Fault Tolerance (BFT). Det blev lanceret i 2019 af Interchain Foundation. ATOM er den oprindelige mønt, der bruges til at fremme interoperabilitet på netværket. Det kan satses, holdes, byttes og handles. I dag er dens pris $39, med 226 milliarder atomer i omløb i øjeblikket. Det toppede med $44,42 i september.

Audius (AUDIO)

Ligesom Spotify og SoundCloud er Audius en musikstreamingplatform bygget på blockchain. Det understøtter musikdeling, streaming og har funktioner på sociale medier. Platformen drives af nodeoperatører, kunstnere og fans. Audius kører på en proof-of-stake-algoritme. Det blev grundlagt i 2018 på POA Network, men er nu på Solana blockchain. Selvom det ikke er den første streamingplatform på blockchain, støttes den af Jason Derulo, Katy Perry, Nas, The Chainsmokers og Pusha T. Dens oprindelige kryptovaluta er AUDIO, et ERC-20-token. 500 millioner AUDIO af de 1,1 milliarder er i omløb lige nu. I dag er prisen $1,43, men nåede et rekordhøjt niveau på $4,95 i marts 2021.

Chainlink (LINK)

Chainlink er et netværk af noder, der leverer data og information fra off-blockchain-kilder, der er tilgængelige for smarte kontrakter gennem et orakel. Det giver blockchains og dApps på dem relevante data. Den blev lanceret i 2017 som den første protokol, der flyttede data og information fra kilder uden for kæden til eksisterende smarte kontrakter. Netværkets drift er opdelt i orakelvalg, datarapportering og resultataggregering. LINK er netværkets oprindelige mønt. Nodeoperatører belønnes med LINK for deres aktiviteter på netværket. Det kan handles, satses og byttes. LINK handles til $24,98 nu. Det kostede 52,70 $ i maj 2021. Der er i øjeblikket 467 millioner LINK i omløb.

Polygon (MATIC)

Polygon blev oprindeligt udviklet i Indien som Matic Network, men blev i februar 2021 omdøbt til Polygon. Det blev oprettet som en lag-2-skaleringsprotokol til Ethereum-netværket. Det blev skabt for at øge størrelsen, hastigheden, sikkerheden, interoperabiliteten og brugen af blockchain. Det fungerer på en proof-of-stake-algoritme. Det understøtter Ethereum Virtual Machine-kontrakten.

Yderligere udviklinger på netværket forventes at omfatte Polygon Plasma, zk-Rollups, Optimistic Rollups og Validium Chain. MATIC er det native token, der bruges til at drive Polygon-netværket. Betaling af transaktionsgebyrer og indsats kan ske med MATIC. Det kan også fungere som et governance-token til afstemningsopgraderinger og politikker på platformen. Et MATIC-token koster $2,29 i dag.

Terra (LUNA)

Terra er en blockchain, der understøtter oprettelsen af stablecoins knyttet til fysiske valutaer eller aktiver. Disse stablecoins kan handles og udveksles på økosystemet eller udvekslingsplatforme. Det blev skabt i 2018 af Terraform Labs ved hjælp af Cosmos SDK. Det fungerer på Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS) konsensusalgoritme. Det er en fintech-løsning til betalinger. Økosystemet består af CHAI til at foretage friktionsfri betalinger og Terra Bridge for at hjælpe med interoperabilitet mellem blockchains. Mirror Protocol gør det muligt at skabe syntetiske aktiver (mAssets) og Anchor Protocol, der giver brugerne adgang til stabile renter. TerraUST, TerraGBY, TerraEUR, TerraJBY, TerraKRW, TerraCNY og TerraSDR er nogle af de stablecoins, der er blevet oprettet ved hjælp af Terra. LUNA er dens oprindelige token til at opretholde stabiliteten af disse stablecoins. Det samlede udbud af LUNA er mindre end en mia. LUNA bruges som betaling for transaktionsgebyrer, volatilitetsabsorber, staking og governance-tokens. LUNA koster $80,94 i dag og er placeret som nr. 9.

Polkadot (DOT)

Polkadot er en blockchain af blockchains skabt i 2016 og lanceret i maj 2020 af Robert Habermeier, Peter Czaban og Gavin Wood. Det har til formål at løse blockchain-trilemmaet – sikkerhed, skalerbarhed og decentralisering. Blockchainen har to moduler – relækæde (hovednetværket, der behandler transaktioner) og parachain (brugernes blockchain, der henter ressourcer fra hovednetværket). Blockchain vil også have broer, der tillader interoperabilitet med andre store blockchains. Det fungerer på en nomineret-proof-of-stake (NPoS) konsensusmekanisme. DOT er dens oprindelige kryptovaluta og kan handles, satses og bruges som et governance-token. Prisen på DOT er 26,28 $ lige nu, med en samlet forsyning på 1,2 mia. Det nåede et rekordhøjt niveau på $54,98 i november 2021.

Decentraland (MANA)