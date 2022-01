Top 10 billigste kryptovalutaer at købe lige nu

Kontanter behøver ikke at begrænse dig fra handel med kryptovalutaer. Uanset hvor meget du tjener, kan du begynde din kryptoinvesteringsrejse med blot få kroner.

Hvis du har nogle penge til overs, så overvej disse top 10 billigste kryptovalutaer, som du kan købe lige nu.

1. VeChain (VET)

Prisen på VeChain (VET) pr. 28. december 2021 er 0,09 USD. Forestil dig, hvad du kan gøre med kun $100. Men selv udover prisen er VeChain funktionel inden for økonomi og andre områder.

VeChain giver virksomheder mulighed for at samarbejde digitalt for at hjælpe med hurtig dataoverførsel og forsyningskædestyring. BMW, LVMH, ND Walmart er nogle af de virksomheder, der bruger VeChain blockchain til deres operationer. Blockchain bruger proof-of-authority minedriftsmodellen. Det har et begrænset udbud på 86,7 milliarder VET-tokens.

VeChain er rangeret 32. med en markedsværdi på $6 mia; at have sådan en lav cap betyder, at den stadig kommer til at vokse. Det nåede et rekordhøjt niveau på $0,28 i april 2021.

2. Dogecoin (DOGE)

Med al den buzz omkring Dogecoin (DOGE), er det stadig meget billigt at investere i. Prisen på en Dogecoin var $0,18 pr. 28. december 2021. Det er rangeret 12. med en markedsværdi på $24 mia. Det er forudsagt, at DOGE kan nå $1-mærket i midten af 2022, så der er meget potentiale for gevinst.

Teslas chef, Elon Musk, annoncerede sin støtte til tokenet og ønskede at arbejde med udviklerne. Dette øgede prisen til $0,73 i maj 2021. Selvom der stadig er bekymringer omkring dets grænseløse udbud, er det en kryptovaluta, da den kan handles og bruges til at opbevare værdi.

En samlet forsyning på 100 milliarder DOGE blev frigivet på tidspunktet for lanceringen. På grund af dens inflationære status er der dog blevet frigivet over 5 milliarder DOGE årligt lige siden.

3. Cardano (ADA)

Cardano er stadig meget billigt i betragtning af dets udsigter. Dens pris pr. 28. december 2021 er 1,51 USD. Det er rangeret 6. med en markedsværdi på $48,4 mia. Det har en samlet forsyning på 45 milliarder, med 32,1 milliarder til rådighed i øjeblikket. I september 2021 nåede den et rekordhøjt niveau på $3,09.

Cardano, udviklet af Jeremy Wood og Charles Hoskinson i 2017, er en tredjegenerations blockchain. Det er den første protokol, der bruger Ouroboros – en proof-of-stake-algoritme. Det sigter mod at være sikkert, fleksibelt, skalerbart, energieffektivt, og det er tilfældigvis også en af de billigste og mest lovende kryptovalutaer lige nu.

4. Decentraland (MANA)

Decentralands pris pr. 28. december 2021 er 3,67 USD. Det er rangeret 42 med en markedsværdi på $4,8 mia. Der er et samlet udbud på 2,2 milliarder med 1,3 milliarder i omløb i øjeblikket.

Decentraland er den første decentraliserede platform, der ejes helt af dets brugere. Det er en 3D-verden. Det har været under udvikling siden 2017 af Decentraland Foundation, grundlagt af Esteban Ordano og Ariel Meilich. Det blev dog offentliggjort i januar 2020. Decentraland er en virtuel verden (metavers) bygget på Ethereum blockchain. Som det står, er det en af de billigste kryptovalutaer, du kan investere i på nuværende tidspunkt.

5. Polygon (MATIC)

Prisen på en MATIC pr. 28. december 2021 er 2,65 USD. Det er rangeret 14 og har en markedsværdi på $18,2 mia. Ud af de 10 milliarder, der er sat til det samlede udbud, er 6,9 milliarder allerede på markedet. Det nåede et rekordhøjt niveau på $2,92 den 27. december 2021.

Polygon var tidligere kendt som Matic Network, da det blev oprettet i 2017 i Indien. Men det blev omdøbt til Polygon i februar 2021. Det er en lag-2 blockchain protokol oprettet som et tilføjelseslag til Ethereum blockchain. Det skulle hjælpe til med at øge størrelse, effektivitet, sikkerhed, interoperabilitet og brugervenlighed.

6. Polkadot (PUNKT)

Polkadot er en blockchain, hvor brugere kan oprette og køre deres blockchain. Pr. 28. december 2021 er prisen på DOT 29,40 USD. Der er et samlet udbud på 1,1 mia. Det toppede med en pris på 54,98 USD i november 2021. Det er i øjeblikket placeret på en 10. plads med en markedsværdi på 31,4 milliarder USD.

Det er en "blockchain af blockchains." Det blev udviklet til at løse blockchain-trilemmaet – sikkerhed, skalerbarhed og decentralisering. Blockchain har to strukturer – relækæde (hovednetværket, hvor transaktioner behandles) og parachain (bruger-blockchain, der bruger hovednetværkets ressourcer).

7. Chainlink (LINK)

Chainlink er en orakelramme af noder, der gør data og information fra off-blockchain-kilder tilgængelige for smarte kontrakter. LINKs pris pr. 28. december 2021 er $22,19, og den er rangeret som nr. 19 med en markedsværdi på $10,3 mia. 467 millioner af den samlede forsyning på 1 milliard er i øjeblikket ved at blive cirkuleret. Det nåede et rekordhøjt niveau på $52,70 i maj 2021.

8. Fantom (FTM)

Prisen på FTM pr. 28. december 2021 er 2,27 USD. I oktober 2021 toppede det på $3,46. Den har et samlet udbud på 3,2 milliarder, og 2,5 milliarder er i øjeblikket på markedet. Det er rangeret 33. og har en markedsværdi på $5,79 mia.

Det er en blockchain for dApps og digitale aktiver. Det er et modulært, højtydende, skalerbart, sikkert, åbent og miljøvenligt smart kontraktnetværk. Konsensusmekanismen for denne blockchain består af Asynchronous Byzantine Fault Tolerant (aBFT) Proof-of-Stake (PoS), og den kaldes Lachesis. Ligesom Ethereum har den Fantom Virtual Machine til udvikling af dApps. FTM er dens oprindelige token. Udover at være en mainnet-mønt, er den tilgængelig som et ERC-20-token og et BEP-2-token.

9. Shiba Inu (SHIB)

Prisen på SHIB pr. 28. december 2021 er $0,00003562. Det steg til $0,00008616, da Elon Musk postede en Floki, en Shiba Inu-hund, på sin Twitter. Det er i øjeblikket rangeret 19. med en markedsværdi på $19,7 mia. Der er et samlet udbud på 100000 milliarder, og 549149,6 milliarder er i øjeblikket i omløb.

Shiba Inu er en mem-mønt forbundet med den japanske Shiba Inu-hund. Det er et Ethereum-baseret token. Shiba Inu-økosystemet består af tre tokens, inklusive SHIB, LEASH og BONE. ShibaSwap, Shiba Inu Incubator og Shiboshi er platforme, der findes i økosystemet. Selvom det har begrænset anvendelse, har det en meget lav pris og ville give et godt afkast, hvis prisen skyder i vejret i den nærmeste fremtid.

10. Sandbox (SAND)

Prisen på SAND pr. 28. december 2021 er 6,07 USD. Ud af den samlede forsyning på 3 milliarder er 919,5 millioner os i omløb i øjeblikket. I november 2021 nåede den et rekordhøjt niveau på $8,40. Det har en markedsværdi på 5,6 mia. USD og er placeret som nummer 35.

Sandbox er et spil-for-tjene-metavers bygget på Ethereum-blockchain. Metaverset består af VoxEdit (en platform, hvor brugere kan skabe og animere 3D-objekter), Sandbox Marketplace (et sted, hvor aktiver kan publiceres og handles) og Game Maker (en applikation, der giver brugerne mulighed for at skabe 3D-spil gratis ). Økosystemet er drevet af et ERC-20 token-SAND. Det bruges til at handle med AKTIVER, spille spil, købe LANDS og skabe avatarer. Det kan også tjene som et styringstoken, der kan bruges på Sandbox DAO.

Før du køber nogen af disse mønter, skal du sikre dig, at du kun bruger de kontanter som du har tilovers. Krypto er en meget risikabel investering. Du kan nemt tjene lige så meget, som du kan tabe på det. Foretag din research og brug dollar-omkostningsgennemsnit, før du køber en mønt.