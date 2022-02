Top 3 micro-cap meta-mønter at købe eller se i de kommende måneder

Kryptomarkedet viser tegn på bedring. Det ser ud til, at vi endelig har nået bunden, og tendensen er nu ved at vende opad. Bitcoin havde genvundet de $40k, mens ETH og andre altcoins også oplevede store gevinster. Men meta-mønter stiger endnu mere, og her er grunden:

Der har været store udviklinger i metaverse rummet, hvor store teknologigiganter har annonceret nye investerings planer.

Meta-mønter blev hårdt ramt under krypto-nedturen, og som sådan giver det kun mening, at de vender hurtigere.

Meta-mønter oplevede også massive gevinster sidste år, og derfor er investorernes appetit på dem stadig enorm.

Hvis du virkelig leder efter små micro-cap meta-mønter at investere i i 2022, her er top 3 mønterne.

Seedify.Fund (SFUND)

Seedify.Fund (SFUND) er en startplads og inkubator designet til at yde støtte til udvikling og lancering af blockchain-spil.

Datakilde: Tradingview

I en nøddeskal ønsker platformen at skabe et mangfoldigt blockchain-spiløkosystem, hvor udviklere har adgang til de værktøjer, de skal bruge for at skabe spændende nye spil. Med en markedsværdi på omkring 166 millioner dollars har den enormt meget potentiale for vækst. På pressetidspunktet, handlede Seedify.Fund (SFUND) for omkring $6,77.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) er også et andet relativt nyt blockchain-spiløkosystem, der håber at give startskuddet til fremtidige spil. Projektet håber at blive et go-to for decentraliseret spil og tiltrækker indtil videre stor interesse. I skrivende stund handlede dets oprindelige token UOS til $1,15. Projektet har også en markedsværdi på $326 millioner, så det kan gå meget længere.

Verasity (VRA)