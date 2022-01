Top 5 NFT-kollektioner at købe i 2022

Blockchains plejede kun at være kendt for kryptovalutaer og måske dApps. Dette blev dog ændret omkring 2017 med mulighed for at skabe digitale aktiver. Disse aktiver blev navngivet non-fungible tokens. I modsætning til datidens tokens er de ikke lige i værdi.

En enhed i en samling kan være dyrere end en anden enhed i den samme samling. I bund og grund kan du ikke ombytte den ene til den anden; de var en af slagsen. Oprettelsen af NFT'er blev muliggjort af ERC-721-standarden for Ethereum blockchain. Desuden har disse ført til, at andre blockchains, som Solana, Algorand, Cardano og andre, slutter sig til vognen.

NFT'er havde ingen værdi i starten, men med den massive opmærksomhed fra medierne blev de værdifulde. Mens nogle stadig ser det som en boble, har nogle individer positioneret sig som skabere, samlere og svømmefødder. NFT'er varierer fra blandt andet digitale kunstværker til domænenavne, genstande i spillet, essays og digitale samleobjekter. Digitale kunstværker er de mest udforskede lige nu.

NFT'er købes på specialiserede markedspladser med ETH, SOL eller relative tokens i modsætning til kryptovalutaer. Disse omfatter OpenSea, SuperRare, Rarible, Larva Labs, NBA Top Shot Marketplace, Axie Marketplace og mange flere. Selvom det ikke er dårligt at gemme dem på software-tegnebøger, er det mere sikkert at bruge hardware-tegnebøger.

Nu hvor du har gennemgået det grundlæggende, bør du overveje disse top 5 NFT'er. Det er dem, du skal investere i, inden dette år kommer i gang.

1. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Denne NFT-kollektion omfatter 10.000 enheder af Bored Apes. De blev skabt af Yuga Labs på Ethereum blockchain og blev hostet på IPFS. I april 2021, da den blev lanceret, kostede en Bored Ape 0,08 ether. Selvom dette muligvis stadig er sandt ifølge BAYCs officielle hjemmeside, har den en bundpris på 86 ethere lige nu.

Hver Bored Ape har unikke egenskaber, der er udstyret med et program med over 150 mulige funktioner fra blandt andet farve til udtryk, tøj og hovedbeklædning. Selvom de alle er dope, er nogle kedede aber sjældne at støde på. Af de 10.000 Bored Apes er 6.000 allerede blevet købt af folk, og over 338.000 ethere er blevet handlet i dag.

Klubben har en graffiti-tavle kaldet badeværelset. Den er kun tilgængelig for medlemmer. Der er planer om at låse op for flere frynsegoder og områder, efterhånden som projektet skrider frem.

Siden lanceringen har den fået massiv opmærksomhed. Berømtheder som Post Malone, Eminem, Jimmy Fallon og Stephen Curry ejer Bored Apes. BAYC samarbejdede med Adidas om deres første NFT-projekt. En af Bored Apes blev også vist i magasinet Rolling Stone engang sidste år.

2. LANDER

Det er stykker jord, der findes i virtuelle verdener. Alt efter metavers kan jorden bruges til forskellige ting. Det kan handles, bruges til ejendomsformål eller bruges til at bygge kontorer, kasinoer, parker eller museer. Der er to metavers lige nu, hvor du kan eje jordejendomme.

Den ene er Sandbox. LANDs i Sandbox er et digitalt stykke fast ejendom, der kan skabe oplevelser eller er befolket med AKTIVER. Over 166.000 stykker LAND findes på Ethereum blockchain. Et konglomerat af LANDS danner et GODS, og et GODS, der ejes af forskellige mennesker, danner et DISTRIKT.

Sandbox virtuelle kort kan bruges til at kontrollere arealanvendelsen og fordelingen. Den har en bundpris på 3,3 ethere med andre 18.800 ejere lige nu. Et samlet volumen på 139.800 ethere er blevet handlet til LANDs.

Sandbox i sig selv er et spil-for-tjene-metavers, der blev lanceret i 2020. SoftBank, Atari, CryptoKitties, Snoop Dogg og The Walking Dead har andel i Sandbox.

Den anden er Decentraland. Den blev skabt af Esteban Ordano og Ari Meilich og blev lanceret i 2017. Ved lanceringen blev dens LANDS solgt for omkring $20. Det har over 97.000 jordstykker og er tusindvis værd lige nu. Det var et af metaverserne bygget på Ethereum blockchain.

Det har en bundpris på 4.159 ethere, og omkring 6.500 parceller har nu ejere. Det har været involveret i handler med over 235.000 ethere.

3. Doodles

Doodles er et projekt skabt på Ethereum blockchain og drevet af dets fællesskab. Samlingen indeholder værker af Burnt Toast og består af 10.000 doodles. Den kommer i forskellige farver, størrelser, ansigter, baggrunde og mere. Det blev grundlagt af Evan Keast, Jordan Castro og Scott Martin i oktober 2021.

Den blev solgt for 0,123 ether ved lanceringen, men har en bundpris på 9,5 ether lige nu. Det toppede med 11 ethere tidligere i januar. 65.600 ethere er blevet handlet i bytte for en doodle. Over 5.900 er nu ejere.

Ejere af Doodles kan stemme for at træffe beslutninger om Doodle Community Treasury. De har også adgang til eksklusive møder. Indehavere bestemmer projektets køreplan.

4. Azuki

Azuki blev skabt af Arnold Tsand og Churi Labs i. august 2021 på Ethereum blockchain. Det har til formål at give indehavere adgang til et metaverse, som vil blive bygget og ejet af dem. Samlingen består af 10.000 avatarer. Indehavere får adgang til The Garden, hvor kunstnere, innovatører og web 3.0-entusiaster kan bidrage til at skabe den decentrale fremtid.

NFT-faldet er en af syv faser. Andre omfatter samfundsudvikling og input, metaverse-skabelse (inklusive Lookbook, Azuki 3D, digitale drops og et spil), fysiske enheder (som streetwear, IRL-begivenheder, samleobjekter og så videre), erfaringsbro og frøplanter, som inkluderer partnerskaber, DAO, og $BEAN-token.

Den har en bundpris på 3,44 ethere og 5.300 holdere lige nu. Over 39.000 ethere er blevet handlet indtil videre.

5. World of Women (WOW)

WOW er en NFT oprettet ved hjælp af ERC-721 standarden og hostet på IPFS. Det blev lanceret i juli 2021. Det blev skabt for at fremme repræsentation, inklusivitet og lige muligheder for kunstnere. Den har 10.000 kunstværker af forskellige kvinder illustreret af Yam Karkai.

Det solgte oprindeligt til 0,07 ether. 5.000 er allerede købt med en bundpris på 7,37 ethere. Over 45.000 ethere er blevet byttet til WOW i dag. Reese Witherspoon, Huda Kattan, Liam Payne, Shina Rhimes, Logan Paul og Eva Longoria er nogle af de bemærkelsesværdige ejere af WOW.

Konklusion

I modsætning til kryptovalutaer har NFT'er ingen likviditet eller volatilitet. De får deres værdi fra spekulationer og følelser, hvilket gør dem mere risikable end fungible tokens. Som sådan er det bedste råd, at du selv ved, hvor du står; samler du eller køber du for at tjene?. Som samler behøver du blot følelser. Men hvis du spekulerer, så har du brug for dybdegående research og analyser. Handl klogt; kryptorummet er uforudsigeligt.