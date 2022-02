Top 5 NFT’er at købe i februar

Nye NFT'er bliver præget stort set hver dag takket være ERC-721-standarden, der gjorde det muligt. Men af de mange NFT'er er her de fem bedste valg, der bør købes, inden februar løber ud, og de er lige nu på OpenSea.

1. CryptoPunks

CryptoPunks startede NFT-bevægelsen med en samling af 10.000 unikke punkkunster. Det er udtænkt af Larva Labs og blev udviklet på Ethereum-platformen. Samlingen består af aber, mennesker, aliens og zombier, inklusive 3840 kvinder og 6039 mænd. De var oprindeligt tilgængelige gratis, men er nu en af de dyreste NFT'er.

Dens gennemsnitlige pris for de sidste 7 dage er 110.3746 ethere, og over 829.000 ethere er blevet handlet for den siden dens oprettelse. Kun omkring 3.400 er købt ud af de 10.000. Så du kan stadig købe dig ind i samlingen og være en stolt CryptoPunk-ejer.

2. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Bored Ape Yacht Club blev skabt af Yuga Labs og består af 10.000 forskellige Bored Apes. Disse aber har over 170 forskellige karakterer, der varierer fra tøj til hovedbeklædning, udtryk, farve og så videre. Ved lanceringen kostede den 0,08 ether. Dens bundpris er dog 91 ether lige nu med over 6.000 ejere.

Det har handlet et samlet volumen på over 389.000 ethere. At eje en Bored Ape giver dig adgang til klubben og nyder godt af frynsegoder og områder i klubben. Det vil give dig adgang til et samarbejdsrum til graffiti-badeværelset. Alt du skal gøre for at være en del af dette er at købe Bored Ape .

3. Doodle

Doodle er en fællesskabsdrevet samling, der indeholder arbejdet fra Burnt Toast. Den består af 10.000 forskellige Doodles med varierende størrelser, baggrunde, ansigter, farver, hår og hatte. I starten kostede en Doodle 0,123 ether, men den er nu 13,6 ethere værd. Fra i dag er omkring 78.000 ethere blevet byttet til Doodles.

At eje en Doodle giver dig mulighed for at bestemme, hvilke aktiveringer og oplevelser Doodle Community Treasury kan bruges til. Dens følgerskare vokser med kun 4.000 varer tilbage at blive købt. Skaf dig en Doodle nu.

4. Cool Cats

I modsætning til de fleste NFT'er består Cool Cats af 9.999 genstande. Disse unikke genstande har omkring 300 forskellige funktioner fra krop til ansigt, outfit og hat. Der er 4.599 Cool Cats, 3000 Wild Cats, 1750 Classy Cats og 650 Exotic Cats med varierende kølighed. Cool Cats med matchende sæt funktioner er altid sjældne og dyre.

Pr. i dag er bundprisen 10,4 ethere, og der er handlet over 83.000 ethere. Over 5.000 varer har allerede ejere. Du kan købe en eller to Cool Cats for at få adgang til eksklusive begivenheder i fællesskabet, herunder lodtrækninger, airdrops, NFT-krav og fremtidige frynsegoder.

5. Alien Frens

Alien Frens er et fællesskabsdrevet projekt skabt af Mason Crowe. Den har 10.000 unikke genstande, herunder 4.000 almindelige, 3.000 semi-sjældne, 2.000 sjældne og 1.000 ultra-sjældne. Hver avatar indeholder både menneskelige og fremmede træk. Den har en bundpris på 1,7 ether med over 18.000 ethere i handelsvolumen.

Mere end 6.000 genstande har allerede fundet en ejer. At eje det giver dig blandt andet adgang til tegneserier, begivenheder, eksklusivt merch og invasioner. Du kan købe en Alien Frens nu for at deltage i udforskningen af Planet Frens.

Før du kan købe nogen af disse NFT'er, har du dog brug for ETH, som du kan få på eToro. For at gøre det skal du først tilmelde dig, bekræfte din konto og indbetale penge. Derefter får du en kompatibel tegnebog (Metamask, Trust Wallet, Torus, Authereum og så videre) for at få adgang til NFT-markedspladsen. Du sender ETH fra eToro til tegnebogen og forbinder den til markedspladsen for at købe eller komme med et bud på din foretrukne NFT.