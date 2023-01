Top 7 Metaverse-spil at investere i 2023

Metaverse-spil udvides konstant og bliver mere avancerede. Teknologien forbinder spillere med nye indtjeningsmuligheder og nye metoder til at udforske fordybende landskaber online, hvilket gør dem til nogle af de mest eftertragtede investeringsmuligheder, der findes.

I denne artikel vil de allerbedste metaverse-spil blive diskuteret og evalueret i henhold til deres investeringspotentiale:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas ( ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Den bedste investeringsmulighed for alle metaverse-spil i løbet af 2023 er Metacade . Metacade bygger den største arkade på blockchain, der tilbyder en række forskellige arkade-stil spil, der hver har (P2E)spil-for-tjene-mekanik. Spillere kan konkurrere i PvP-turneringer og optjene økonomiske belønninger for at komme videre gennem endeløse niveauer i disse klassiske arkade-titler.

Ud over dette vil Metacade blive et centralt knudepunkt for hele GameFi-fællesskabet. Platformen tilbyder et sted at mødes med andre spillere og opdage de seneste trends, og spillere vil blive belønnet med MCADE-tokens for at bidrage med nyttig information til fællesskabet.

Metacade er fællesskabsdrevet i sin kerne. Fællesskabet kan få adgang til betalte beta-testroller, der hjælper med at afdække eventuelle fejl og optimere gameplayet, før nye spil officielt udgives. Metacade-brugere kan få et unikt indblik i spiludviklingsprocessen og får et springbræt til at starte en karriere i Web3.

Hvorfor købe MCADE?

Metacade støtter udviklingen af metaverse-spil direkte gennem sit Metagrants-program. Metagranter vil blive tildelt de mest efterspurgte blockchain-spil, som kan være med til at booste det overordnede innovationsniveau i GameFi-sektoren.

MCADE-tokenet er også helt nyt og tiltrak for nylig en investering på 1,12 millioner dollars på kun 3 uger under forsalget. MCADE er i øjeblikket prissat til kun $0.012 pr. token og har potentiale til at stige til over $1 i løbet af 2023, når Metacade er fuldt udviklet.

>>> Du kan deltage i MCADE presale her <<<

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) er et digitalt samlekortspil bygget på Ethereum blockchain. Axies er unikke virtuelle kæledyr med forskellige færdigheder, statistik og baggrundshistorier. Spillere kan samle disse dyr og forbedre deres niveau, mens de går videre gennem spillet.

Axie Infinity metaverse-spillet er blevet beskrevet som en krydsning mellem Pokemon og Tamagotchi. Som begge disse spil før Axie, har Axie Infinity vist sig at være ekstremt populær blandt spillere fra hele verden. I oktober 2021 tiltrak Axie Infinity over 2 millioner daglige brugere, hvilket gør det til en af de mest udbredte decentraliserede applikationer (dApps) på blockchain.

Axie Infinity var et af de første spil, der brugte ikke-fungible tokens (NFT’er) til at skabe et blockchain-baseret spil. Efter alt at dømme populariserede Axie Infinity GameFi-bevægelsen, da den blev lanceret i 2018, og AXS-tokenet er siden blevet en top 50 kryptovaluta efter markedsværdi.

Hvorfor købe AXS?

Axie Infinity er et af de originale blockchain-spil og er udviklet med et unikt design. Ronin-broen er en Ethereum-sidekæde bygget specielt til Axie Infinity for at forbedre spillets kompatibilitet med blockchain.

Over tid forventes AXS-tokenet at komme sig fuldt ud efter dets lave bear market pris. Prisen på AXS er i øjeblikket $8.27, med et rekordhøjt niveau på $166 – AXS-tokenet har potentialet til at genvinde disse højder over tid, hvilket gør det til det næstbedste metaverse-spil at investere i 2023.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained er et online strategispil, hvor spillere bytter NFT’er, opgraderer deres kortspil og konkurrerer mod andre spillere om sejren. Gods Unchained-metaverse-spillet bruger play-to-earn-mekanik til at levere økonomiske belønninger til spillere, når de vinder kampe og udvider deres arsenal af NFT’er.

Projektet ledes af et erfarent team, herunder Chris Clay, som er tidligere Game Director hos Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained fungerer på samme måde som MTGA, men har dog de ekstra fordele ved selvejede digitale aktiver og integrerede økonomiske belønninger til spillere.

Gods Unchained har tiltrukket sig en betydelig tilhængerskare siden udviklingen begyndte i 2018. Spillet har solgt millioner af individuelle samlekort og lancerede et native token til platformen, GODS, i november 2021.

Hvorfor købe GODS?

Gods Unchained er et etableret metaverse-spil med et relativt nyt token. GODS-tokenet blev lanceret i slutningen af bull markedet i 2021, så den nuværende pris på $0.2575 afspejler ikke dens værdi nøjagtigt.

Efterhånden som det bredere kryptomarked kommer sig inden det næste bull market, kan GODS stige betydeligt og gå ind i nye prishøjder. Bull markeder er kendt for at producere vanvittige stigninger for nye tokens – GODS vil drage fordel af dette indledende udbrud og har den ekstra sikkerhed, at det allerede er et meget brugt metaversspil.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland er et metavers spil, der giver brugerne mulighed for at købe digitale jordlodder og bygge unikke applikationer og oplevelser. MANA-tokenet bruges som et udvekslingsmiddel på Decentraland-platformen, hvilket giver spillerne mulighed for at erhverve LAND-tokens – unikke NFT’er, der repræsenterer pakker af virtuel fast ejendom.

Brugere kan bygge, hvad de vil på deres købte LAND, inklusive kunstgallerier, forhindringsbaner, mødelokaler og næsten alt andet, der kan forestille sig. Kreationer kan udforskes og tjene penge på en række forskellige måder, da brugerne har fuld kontrol over deres aktiver på Decentraland-platformen.

Decentraland driver udvidelsen af metaverse-spil ved at understøtte brugergenereret indhold som grundlfor spillet. Platformen giver alle mulighed for at købe og sælge digitale aktiver i metaversen, hvilket reducerer adgangsbarrierer for digital fast ejendom og tilskynder til en forbedret brugeroplevelse gennem større personlig kontrol.

Hvorfor købe MANA?

Decentraland kan bidrage til at øge anvendelsen af metaverse teknologi på grund af den unikke mekanik. Platformen kan betjene individuelle indholdsskabere og virksomheder, der ønsker at skabe virtuelle oplevelser. Dette muliggør helt nye måder at interagere med andre mennesker på via internettet, hvilket kan vise sig at blive mere og mere populært over tid.

MANA-tokenet er i øjeblikket prissat til $0.65379 og ser undervurderet ud på dette niveau. Eksperter forudser betydelige gevinster for MANA i de kommende år, efterhånden som metaverse bliver mere udbredt, hvilket gør det til det fjerdebedste metaverse spil at investere i, i løbet af 2023.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) er en blockchain-baseret platform, der letter udviklingen af metaverse spil. Platformen går efter at gøre oprettelse, forvaltning og handel med digitale aktiver i spillet mere tilgængelig. Enhver kan nemt oprette NFT’er på Enjin, da projektet tilbyder en række værktøjer til at gøre processen enkel og intuitiv.

Enjin tilbyder også nogle unikke funktioner, der er specielt udviklet til at forbedre brugeroplevelsen i metaverse-spil. ENJ-tokens er låst ind i NFT’er, der er blevet oprettet på platformen, med det formål at give spillere øjeblikkelig likviditet. Denne funktion muliggør øjeblikkelige handler til en lav pris.

Hvorfor købe ENJ?

GameFi fortsætter med at vokse i popularitet, og NFT-teknologi er fortsat grundlaget for industrien. Enjin kan hjælpe med at optimere brugeroplevelsen for mange blockchain-spil ved at forbedre transaktionshastigheden og gennemsigtigheden af NFT’er på tværs af mange forskellige blockchain-spil, hvilket giver det betydelig værdi i det bredere GameFi-økosystem.

ENJ-tokenet er i øjeblikket prissat til $0.423675 – væsentligt mindre end dets rekordhøje niveau på $4,82. Enjin Network forventes at udvide sit økosystem af spil, og ENJ-tokenet vil drage fordel af høj efterspørgsel og en stigende pris som følge heraf. ENJ er et topprojekt at investere i, da det direkte understøtter væksten af metaverse-spil.

6. The Sandbox (SAND)

The Sandbox giver brugerne mulighed for at skabe deres helt egen digitale verden og udforske et stort antal spiloplevelser, som er blevet skabt af andre spillere. I modsætning til andre metaverse-spil, der fokuserer på kamp og aktivt gameplay, opfordrer The Sandbox spillere til at udforske landskabet, fortælle historier med venner og bygge deres egne verdener.

Sandbox fokuserer på UGC og gør bygning af spilaktiver mere tilgængeligt for alle. Brugere kan skabe spil med lidt eller ingen programmeringserfaring, hvilket kan være med til at øge innovationsniveauet i spiludvikling over tid.

The Sandbox er blevet sammenlignet med Minecraft på grund af fokusset på UGC. Minecraft er det mest populære pc-spil nogensinde, hvilket afspejler den udbredte efterspørgsel efter den type oplevelse, som The Sandbox leverer.

Hvorfor købe SAND?

SAND er valutaen, der giver brugerne mulighed for at købe og sælge spilleaktiver på platformen. The Sandbox er et populært metaverse-spil, der tiltrak over 2 millioner daglige brugere i løbet af marts 2022, og platformen forventes at fortsætte med at vokse over tid.

Til prisen på $0.704151 forventes SAND at vokse betydeligt i værdi i løbet af de kommende år. Af denne grund er det et af de bedste metaverse-projekter at investere i, i løbet af 2023.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas er et futuristisk metaverse-spil, der foregår i rummet. Metaverset bruger Unreal Engine, som hjælper med at levere filmisk grafik, der opsluger spillere i en forbløffende 3D-verden. Spillere kan udforske universet og overvinde nye udfordringer, samt bygge hele byer ved hjælp af købte jordlodder og omsættelige aktiver.

NFT’er kan købes, sælges og opgraderes ved hjælp af ATLAS-tokenet. Genstande, der kan byttes, omfatter et rumskib, besætningsmedlemmer, landpakker og andre genstande, der kan bruges til at forbedre spiloplevelsen. Spillet bruger play-to-earn-mekanik til at levere belønninger med økonomisk værdi til alle spillere.

Hvorfor købe ATLAS?

Star Atlas blev lanceret i 2021 og er siden blevet et stort navn blandt metaverse-spil. Platformen har en unik oplevelse, der fordyber sig i det ydre rum og tilbyder et engagerende plot og avanceret grafik sammen med integrerede økonomiske belønninger.

ATLAS forventes at vokse betydeligt i værdi fra sin nuværende pris, $0.003215. Det er absolut et af de bedste metaverse spil i løbet af 2023, da en investering på dette prisniveau kan give store afkast over tid.

Metacade: Det bedste metaverse-spil at investere i 2023.

MCADE token-presalet blev ekstremt hurtigt udsolgt i betafasen. Prisen på MCADE startede ved $0,008 og stiger gradvist til $0,02 i løbet af presalet. Da Metacade har potentialet til at blive et af de største kryptoprojekter, der findes i løbet af de næste par år, kan MCADE presale blive den største investeringsmulighed i 2023.

Du kan købe metaverse tokens hos eToro her .