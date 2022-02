Top kryptoaktiver at holde øje med i den seneste nedtur

Kryptomarkedet er faldet ganske betydeligt i de sidste to uger eller deromkring. Bitcoin er for eksempel faldet til under $40,00 efter for nylig at have testet $45,000. Det er ikke klart, hvornår den nedadgående tendens vil aftage. Men selv da er der stadig nogle ordentlige dips, som du kan overveje. Her er hvorfor:

Det nuværende dyk er for det meste blevet udløst af geopolitiske faktorer.

Der er ingen væsentlig systematisk risiko i markedet på nuværende tidspunkt.

Kryptomarkedet forventes at stige på kort sigt.

Så hvis du ønsker at ride på den kommende bedring efter den nylige lavkonjunktur, så har vi nogle aktiver at holde øje med her nedenfor:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) blev spået til at ramme $10.000 i 2022 efter en meget god præstation i 2021. Men mønten har ikke startet året på samme måde. Efter at være faldet til omkring $2000 i januar, så vi et anstændigt bullish momentum i begyndelsen af denne måned.

Datakilde: Tradingview

På et tidspunkt var ETH endda ved at skubbe over $4000. Men lige siden er mønten faldet. På pressetidspunktet handlede den til omkring $2500. Vi forventer, at ETH vil hoppe tilbage til $3200 på kort sigt, så det er et godt dip at tjekke ud.

Near Protocol (NEAR)

Det grundlæggende i Near Protocol (NEAR) har ofte været ganske anstændigt. Men mønten bløder virkelig lige nu og har mistet over 20% i de sidste 7 dage. Selvom et rebound ikke kommer snart, vil det manifestere sig til sidst. NEAR handler i øjeblikket til $8,63, en massiv rabat taget i betragtning af det potentiale, det har.

Theta Network (THETA)