Top Metaverse Krypto Peojekter Metacade (MCADE) og Decentraland (MANA) Pris Forudsigelser for Februar

Én ting er ved at blive klar: Ældre spiltitler vil ikke være i stand til at matche metaverse krypto projekter i fremtiden. Kombinationen af avancerede spiloplevelser med integrerede økonomiske belønninger er intet mindre end revolutionerende og har ført til nogle bullish pris forudsigelser for top projekter i markedet.

Metacade (MCADE) og Decentraland (MANA) prisforudsigelser ser fremragende ud for 2023. Spørgsmålet er, om MCADE eller MANA pris forudsigelsen vil nå højest?

Nogle af de bedste investeringsmuligheder lige nu er metaverse spil projekter

De bedste metaverse krypto-tokens har opnået alvorlige fortjenester i løbet af de seneste år. Decentraland (MANA) steg over 200 gange fra sin lanceringsdato til sin rekordhøje (ATH) i 2021. Nu ser en helt ny metaverse-krypto kaldet Metacade , som er i sin tidligste fase af investeringer, ud til at være klar til at lave et lignende spring i de kommende år.

MANA pris forudsigelsen begynder at se mere bullish ud, efterhånden som det bredere kryptovaluta marked begynder sin genopretning fra en langsigtet bearish trend. Denne tendens betød at MANA pris forudsigelsen faldt betydeligt, hvor MANA-tokenet mistede 90% af sin værdi fra sin ATH.

I modsætning hertil ser Metacade ekstremt bullish ud i løbet af de kommende måneder. MCADE-tokenet lancerede for nylig sin presale begivenhed, som har tiltrukket sig 6,4 millioner dollars i investering på meget kort tid.

MCADE ser nu moden ud til at producere store gevinster efter afslutningen af sit token-presale – men hvor højt kunne det nå? Vil det være i stand til at overhale MANA, og blive et af de mest værdifulde metaverse krypto projekter i Web3?

Hvad er Decentraland (MANA)?

Decentraland er et stort virtual reality-metavers, der giver brugerne mulighed for at købe og sælge digital ejendom. De jordstykker, der kan købes i Decentraland, kan tilpasses fuldt ud, hvilket betyder, at brugerne kan skabe enhver form for digital oplevelse, de vil, inden for virtual reality-kortet.

Decentraland er blevet et førende metaverse krypto projekt på grund af dets fokus på brugergenereret indhold ( UGC ). Verdenen er blevet opdelt i distrikter, hvilket giver alle mulighed for at få adgang til en lang række forskellige oplevelser, herunder gambling i Las Vegas-stil, NFT-kunstgallerier og play-to-earn.

Decentraland Pris Forudsigelse 2023: Vil MANA nå $2?

MANA pris forudsigelsen forudsiger en trendvending i de kommende måneder. Mens MANA har fundet sig selv langt under $1-mærket efter et betydeligt prisfald, sætter MANA pris forudsigelsen et modstandsniveau på 2$ som et nøgle kursmål for året.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade sætter sig selv op til at blive den mest spændende on-chain arkade. Det er en metaverse krypto platform, der vil tilbyde et voksende udvalg af spændende play to earn oplevelser sammen med overbevisende indtjeningsmekanismer, der kan gøre platformen ekstremt populær blandt Web3-brugere.

Et hovedformål med Metacade-projektet, som er 100% fællesskabsdrevet, er at blive et summende, socialt knudepunkt for alle spillere og krypto-entusiaster. Det har til formål at belønne loyale indholdsskabere, forbinde brugere med jobmuligheder og direkte finansiere fremtiden for blockchain-gaming under dets udvikling.

Metacade har uden tvivl et utroligt potentiale for fremtidig vækst. Som en omfattende metaverse krypto platform, der anvender blockchain-teknologi, er den godt positioneret til at levere forbedrede brugeroplevelser sammenlignet med den nuværende spilindustri – en sektor, der har hårdt brug for en omvæltning.

Hvordan virker MCADE?

Metacade vil tilbyde både afslappede og konkurrenceprægede spiloplevelser til sine brugere. Brugere vil være i stand til at spille alene, klare baner, prøve at slå arkadens highscores eller endda deltage i betalte turneringer for at vinde generøse MCADE-præmier.

Ydermere har Metacade en avanceret incitamentsstruktur for at skabe en brancheførende hub for GameFi alpha. Brugere vil være i stand til at tjene MCADE-tokens i bytte for blot at dele viden, sende spilanmeldelser og interagere med andre brugere, hvor indholdsskabere bliver direkte belønnet for deres bidrag.

For brugere, der ønsker at kickstarte en karriere i Web3, vil Metacades Work2Earn-funktion tilbyde en uvurderlig service. Fra 2024 og fremefter vil Metacade inkorporere en krypto job tavle til fuldtids jobannoncer. Men inden dette, vil projektet også tilbyde deltids projekt og spil test muligheder, hvor brugere kan tjene en krypto indkomst.

Metacade pris forudsigelse 2023: Vil MCADE nå $1?

Metacades unikke sæt af funktioner gør det til en veldefineret og omfattende metaverse krypto platform. Det tilbyder et bredere sæt af tjenester end langt de fleste andre GameFi projekter, og det har fået mange til at spekulere på, om det kan blive en top 3 metavers token målt på markedsværdi.

2023 kunne være det år, hvor MCADE begynder at tage fart. Metacade-platformen vil blive lanceret for offentligheden, presalet vil blive færdiggjort, og MCADE-tokenet vil blive gjort tilgængeligt på børser. Med det i tankerne kunne MCADE opnå 50x afkast og hurtigt ramme 1$ mærket.

MCADE vs MANA pris forudsigelse: Hvilken vil stige mest?

Mens MANA prisforudsigelsen har været bullish i de seneste år, ser det ud til at være usandsynligt, at den vil overvinde den forventede stigning for MCADE. MANA pris forudsigelsen forudsiger 4x gevinster for Decentraland, mens MCADE forventes at producere mindst 50x afkast.

Med tiden kunne Metacade konkurrere med de bedste metaverse krypto projekter rundt omkring. For at blive en del af det, skal du gå over til Metacade’s websted og købe så mange MCADE-tokens som muligt inden udgangen af presalet. Prisen er sat til at stige fra $0,008 til $0,02 under Metacades presale, og eksperter forventer, at den vil stige til $0,20 i løbet af 2023.