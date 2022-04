Terras token Luna steg 16 % og tæller efter Terra annoncerede introduktionen af selvtilbagebetalende lån, og dens stablecoin UST overgik sin rival BUSD, Binances stablecoin, med markedsværdi.

Denne korte guide har alt, hvad du behøver at vide om Terra Luna-netværket og mønten, inklusive om og hvor du kan købe Terra Luna, hvis du vælger det.

Topsteder at købe Terra nu

Hvad er Terra?

Terra er den 8. største krypto efter markedsværdi. Dens blockchain-protokol bruger fiat-peggede stablecoins til at drive prisstabile globale betalingssystemer.

Terra hævder at kombinere prisstabilitet og bred anvendelse af fiat-valutaer med BTC’s censur-modstand. Det tilbyder hurtige og overkommelige afviklinger.

Udviklingen af Terra begyndte i januar 2018, og dets hovednet blev officielt lanceret i april 2019. Dens stablecoin UST beholder sin en-til-en valutabinding gennem en algoritme, der automatisk justerer udbud og efterspørgsel.

Dette opnås ved at tilskynde LUNA-indehavere til at bytte LUNA og stablecoins til profitable valutakurser for at udvide eller reducere stablecoin-udbuddet for at matche efterspørgslen.

Skal jeg købe Terra i dag?

Terra kan bestemt være værd at investere i, hvis din timing er rigtig. Det er desværre ofte umuligt at vide på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør tage højde for din risikotolerance. Tag ikke nogen prisforudsigelser for pålydende.

Terra pris forudsigelse

Wallet Investor mener, at Terra er en fremragende investering. De forventer en langsigtet stigning. I april 2027 vil 1 LUNA være værd $554.

En 5-årig investering vil give en omsætning på omkring +517%. Hvis du investerer $100 i det nu, kan det være op til $617 om fem år.

