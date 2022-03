Topsteder at købe Stacks, som steg 32 % på 24 timer

Stacks skyder i vejret, efter at kryptobørsen Okcoin annoncerede et partnerskab med L1 blockchain for at danne Bitcoin Odyssey. Okcoin lover $165 millioner til grundlæggere og projekter, der udvikler decentraliserede applikationer på Bitcoin og Stacks.

Denne guide har al den information, du har brug for om Stacks, om det ville være en investering værd, og de bedste steder at købe Stacks nu.

Topsteder at købe Stacks nu

Da STX er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe STX ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe STX lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til STX

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder STX.

Hvad er Stacks?

Stacks er designet til at bringe smarte kontrakter og decentraliserede applikationer (DApps) til Bitcoin. Disse smarte kontrakter bringes til Bitcoin uden at ændre nogen af de funktioner, der gør den så kraftfuld, inklusive dens sikkerhed og stabilitet.

DApps er åbne og modulære, hvilket betyder, at udviklere kan bygge oven på hinandens apps for at producere funktioner, der simpelthen ikke er mulige i en almindelig app.

Da Stacks bruger Bitcoin som basislag, afgøres alt, hvad der sker på netværket, på Bitcoin blockchain, uden tvivl den mest sikre blockchain i drift.

Platformen er drevet af Stacks token (STX), som bruges til at sætte gang i udførelsen af smarte kontrakter, behandle transaktioner og registrere nye digitale aktiver på Stacks 2.0 blockchain.

Burde jeg købe Stacks i dag?

Stacks kan bestemt være værd at investere i, hvis din timing er rigtig. Det er desværre ofte umuligt at vide på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør tage højde for din risikotolerance. Tag ikke nogen prisforudsigelser for pålydende.

Stacks prisforudsigelse

Wallet Investor finder Stacks som en meget god investering og forventer en langsigtet stigning i prisen. De forudser, at den vil være $5,12 værd i marts 2027. En 5-årig investering på $100 vil generere en omsætning på omkring +263% og gå op til $363.

Stacks på sociale medier