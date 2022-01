Rainbow Token er et hyperdeflationært, etisk DeFi-token, der kører på Binance Smart Chain, som kombinerer syv funktioner i et enkelt kryptoaktiv. Det blev noteret på Stealth Exchange for to dage siden og er steget 18 % i dag.

Led ikke længere end denne artikel for at lære detaljerne omkring Rainbow, herunder om det er en værdifuld investering og de bedste steder at købe Rainbow Token i dag.

Da RAINBOW er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe RAINBOW ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe RAINBOW lige nu:

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder RAINBOW.

Rainbow Token blev lanceret den 18. august 2021. Det tager 7 farver og tildeler hver af dem en speciel protokol, der er indbygget i tokenomics af den smarte kontrakt.

RAINBOW planlægger at udvikle en decentral platformstjeneste kaldet Bifrost, der giver brugerne mulighed for at lancere deres egne tokens på en sikker måde. Den ønsker at forbedre de nuværende løsninger med særligt fokus på reducerede gebyrer.

Bifrost vil have en ren brugergrænseflade, fleksibelt og modificerbart salg, rimelige og lave gebyrer og offentlige og private forhåndssalg med hvidlistefunktioner.

Foretag ikke en investering uden først at udføre grundig research og analyse. Tag din risikotolerance i betragtning, fordi du investerer midler på egen risiko.

Wallet Investor forventer en langsigtet stigning. Deres prisprognose for januar 2027 er $0,00000019. En 5-årig investering vil generere en omsætning på omkring +1.780%. Hvis du lægger $100 i Rainbow Token nu, kan det gå op til $1.880 i 2027.

