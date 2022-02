Live Tornado Cash-prisen er i dag $47,49 med et 24-timers handelsvolumen på lige under $300 millioner. Tornado Cash er steget 51 % i dag. Led ikke længere end denne hurtige guide for detaljerne om Tornado Cash, om du skal investere i det, og hvor du kan købe Tornado Cash.

Topsteder at købe Tornado Cash nu

Da TORN er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe TORN ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe TORN lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til TORN

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder TORN.

Hvad er Tornado Cash?

Tornado Cash er en decentraliseret, ikke-frihedsberøvende privatlivsløsning bygget på Ethereum. Det forbedrer privatlivets fred ved at bryde kæden mellem modtager- og destinationsadresser.

Løsningen bruger en smart kontrakt, der accepterer ETH og ERC-20 indskud. Disse indbetalinger kan hæves af enhver adresse i kæden. Når et aktiv trækkes ud af den nye adresse, er der ingen måde at knytte udbetalingen til indbetalingen, hvilket sikrer aktivernes privatliv.

For at sikre privatlivets fred bruger Tornado Cash nul vidensbeviser (zk-SNARKs). Når en bruger beslutter sig for at foretage en udbetaling, skal brugeren fremlægge bevis for hemmelige oplysninger svarende til en af smartkontraktens liste over indbetalinger.

Dette bevis er verificeret, uden at brugeren behøver at afsløre, hvilken nøjagtig indbetaling der svarer til deres hemmelige information. Den smarte kontrakt tjekker derefter beviset og overfører de deponerede midler til den adresse, der er angivet ved tilbagetrækningstransaktionen. Ingen ekstern part kan knytte indbetalingen til udbetalingen.

Burde jeg købe Tornado Cash i dag?

Tornado Cash kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at studere markedet og læse estimaterne på dets prisforløb, før du forpligter dig.

Tornado Cash prisforudsigelse

Tech News Leader anser Tornado Cash for at være en god investering. De forudser, at det kan gå op til $75,44 på et år, til $243 på 5 og til hele $1.543 på et årti.

