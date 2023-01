TRON Pris Forudsigelse: TRX og MCADE er Klar Til At Stikke Af i 2023. Er Det Nu Man Bør Investere?

Tron (TRX) pris forudsigelsen ser stærk ud, og nu kan det være et godt tidspunkt at investere i tokenet. Et splinternyt projekt kaldet Metacade (MCADE) kan dog bare være det bedst ydende token i de kommende år.

MCADEs potentiale for gevinster er meget højere end Trons pris forudsigelse ifølge de seneste rapporter, hvilket betyder, at det nu er et godt tidspunkt at investere, før priserne begynder at stige.

Metacade ligner det bedste krypto køb i 2023

Krypto Markedet kan begynde at stige i løbet af 2023, med Tron og Metacade klar til at ryge til tops, når den uundgåelige tendens vending indtræffer. År 2022 oplevede prisreduktioner over hele linjen, hvor mange altcoins mistede over 90% af deres værdi, men disse to tokens er godt positioneret for fremtiden, og nu er det et godt tidspunkt at investere.

“Buy the dip!” er et almindeligt ordsprog i Web3. Ved lave bear markets har investorerne det største potentiale for afkast, hvilket er en vigtig grund til, at det nu er et godt tidspunkt at investere i både TRX og MCADE. Mens TRX har eksisteret i et stykke tid, er MCADE en helt ny GameFi-platform, der har tiltrukket sig udbredt interesse i de seneste uger.

3,5 millioner dollars i finansiering blev rejst på lidt over ni uger under MCADEs indledende presale faser. Projektet har herudover også fordoblet sin følgerskare på diverse sociale medier og ser ud til at blive en af de førende figurer i blockchain gaming sfæren over tid.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er den første fællesskabs drevne arkade og den største platform af sin slags, der kan findes i Web3. Den vil tilbyde mange forskellige play-to-earn spil, og den sigter efter at blive et centralt knudepunkt for alt indenfor GameFi.

Projektet tilbyder avancerede krypto indtjenings-mekanikker og et stort antal unikke funktioner. Brugere vil kunne få adgang til nogle af de mest værdifulde alfa inden for blockchain-gaming, inklusive de nyeste trends og tips til at få mest muligt ud af spiloplevelsen.

Metacade har også til formål direkte at støtte udvidelsen af GameFi-sektoren. Metagrants-programmet vil give spiludviklere mulighed for at tilmelde sine idéer en konkurrence, hvor fællesskabet vil stemme på hvilke nye spil, de synes, der er bedst. De udviklere der får flest stemmer, modtager finansiering i projektets tidlige faser, hvilket vil støtte udviklingen af de nye spil.

Hvordan virker MCADE?

Metacades’ play-to-earn arcade vil tilbyde både afslappet og konkurrencepræget gameplay. Spillere kan optjene MCADE-tokens for at klare masser af baner og forsøge at slå deres high-score eller ved at konkurrere head-to-head mod andre brugere i betalte turneringer, som Metacade er vært for.

Ud over dette vil Metacade belønne brugere for at bidrage til fællesskabet. Create2Earn-funktionen vil tilskynde til indholdsskabelse på platformen, som kan omfatte spilanmeldelser, interaktioner med andre brugere eller deling af de seneste oplysninger om blockchain-spilområdet.

Metacade introducerer også en jobfunktion kaldet Work2Earn. Dette vil forbinde sit fællesskab med betalte muligheder i Web3, lige fra deltidsstillinger til fuldtidsstillinger. Brugere kan ansøge om projektarbejde, freelance roller eller fuldtidsstillinger, når krypto job tavlen går live i 2024.

Vil MCADE nå $5 i 2025?

I 2023 vil Metacade-platformen begynde at tilbyde sine spil til fællesskabet, og MCADE-tokenet vil også blive lanceret på decentraliserede udvekslinger (DEX’er) efter IDO. Dette forventes at øge efterspørgslen efter MCADE, hvor eksperter forudsiger nogle bullish prisbevægelser i de kommende år.

MCADE-presalet er et godt tidspunkt for dem der tænker på, om det kan være et godt tidspunkt at investere lige nu. Det skyldes selvfølgelig at det ikke forventes at prisen nogensinde bliver så lav igen. I 2025 kunne MCADE nå $5, hvilket ville være en 250x prisstigning fra slutningen af presalet. Denne form for pris handling svarer til gevinsterne fra andre store GameFi-platforme, såsom The Sandbox i 2021, og Metacade ser ud til at følge trop hele vejen.

Hvad er Tron (TRX)?

Tron-pris forudsigelsen er ikke helt så bullish som Metacades, da platformen allerede har eksisteret i flere år. På trods af dette er Tron et førende layer-1 blockchain netværk, der kan understøtte et stort antal transaktioner til en lav pris for brugerne, så projektet er godt positioneret over de kommende år.

Tron-pris forudsigelse: Vil TRX nå $0,50 i 2025?

Tron-pris forudsigelsen forudsiger nye rekordhøje priser for Tron i 2025. TRX-økosystemet fortsætter med at vokse, med flere nye projekter, der bygges i Tron-rummet. Et andet krypto-bull market forventes at opstå efter Bitcoin-halverings begivenheden i 2024, som burde tiltrække flere brugere til TRX-økosystemet.

I 2025 er Tron pris forudsigelsen $0,50. Dette ville være en 10x gevinst i forhold til det nuværende prisniveau, hvilket betyder at nu er et godt tidspunkt at investere i Tron.

Er nu et godt tidspunkt at investere i MCADE?

Der er ingen tvivl om at MCADE presalet er et godt tidspunkt at investere. Prisen ser ud til at stige i vejret i slutningen af presalet, og den nuværende pris vil sandsynligvis se mikroskopisk ud sammenlignet med den fremtidige værdi af MCADE. Metacade har et enormt potentiale for fremtiden, og Tron pris forudsigelsen er også bullish, så nu vil være et godt tidspunkt at investere.

Men prisen for MCADE stiger fra $0,008 til $0,02 i løbet af presalet. Investorer har begrænset tid til at købe MCADE til den lavest mulige værdi, da værdien af MCADE vil blive hævet hver gang en finansieringsrunde bliver udsolgt. Derfor bør man skynde sig at komme med, før det er for sent, da det ser ud til at Metacade vil gå amok i 2023 og fremefter.

