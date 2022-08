TrueFi-interview: udlån uden sikkerhed i en post-Terra-verden

Lad os ikke pynte på det: de sidste seks måneder har været et blodbad indenfor kryptovaluta.

Makroklimaet er holdt op med at samarbejde med styrtdykkende markeder, og investorer der bevæger sig risiko-off til et ekstremt niveau. Men mens kryptovalutaerne havde det ekstremt hårdt, så er der dog en vigtig forskel.

Overbelånte aktører såsom Three Arrows Capital og Celsius, hvis fald udgjorde en del af en spiralformet smittebølge, der fejede ind over branchen, er i høj grad CeFi eller centraliserede finansieringsselskaber.

Celsius markedsførte sig selv som en bank, men var i virkeligheden mere en højrisiko-hedgefond. I sidste ende var deres investeringer dårligt orienterede, og konkursen var dermed næsten uundgåelig. Desværre var mange af deres kunder ikke klar over, hvordan deres penge blev brugt, og hvor deres udbytte stammede fra. Eller for at sige det mere enkelt, så var der en mangel på transparens.

DeFi

På den anden side fungerede DeFi faktisk helt efter planen. Takket være den fremragende teknologi, som vi kalder for blockchain, så foregik alt som det var kodet til at gøre. Margin-opkald og likvideringer skete på blockchainen, hvor verden blot kunne læne sig hjælpeløst tilbage for at iagttage, hvad der skete i realtid.

Derimod sendte Celsius en e-mail en vis søndag aften om, at de pludselig havde suspenderet alle udbetalinger på platformen, og resten er som man siger historie (eller mere specifikt en del af en meget lang og udstrakt retsproces, der vil finde sted i løbet af de næste få år. Spørg bare Mt. Gox-investorerne for at få mere at vide).

Jeg satte mig ned med medstifter og administrerende direktør hos TrustToken, som står bag DeFi-udlånsprotokollen TrueFi, for at diskutere dette og meget mere. TrueFi leverer sikkerhedsfrie lån på blockchainen, der stræber efter at maksimere kapitaleffektiviteten for låntagerne og indtjeningsrenterne for låneudbyderne.

Ja – du har sandsynligvis allerede lagt mærke til udtrykket “fri sikkerhedsstillelse” der. Overbelånt er måske et almindeligt nøgleord indenfor kryptovaluta lige nu, men virkeligheden er dog, at modellen er ineffektiv med hensyn til brugen af kapital.

Det er klart, at der foregår en afvejning med hensyn til kreditrisiko – men bør enhver låntager behandles på samme måde, som DeFi-modellen behandler dem i øjeblikket? Dette er en nuanceret debat, som Rafael og jeg kom ind på i forbindelse med podcasten – og værd at bemærke, at TrueFi alene inden for det første år ramte en milliard dollars i udlån uden misligholdelse. Den dag i dag har platformen endnu ikke oplevet en eneste misligholdelse.

Vi talte også om bjørnemarkedet (dette er nok en kende vanskeligt at undgå, ikke sandt?), vi tog en snak om stablecoins – TrustToken har også en række stablecoins, herunder den 5. største på markedet i dag målt efter markedsværdi, TrueUSD, såvel som Tethers reservesituation og meget mere.

