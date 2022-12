Trump NFT’er overstiger 7.000 ETH i volumen, den perfekte måde at lukke 2022 på

Der er ikke noget værre, end når en ellers medrivende film afsluttes med en undervældende afslutning. Du forlader biografen og føler dig snydt med en sur smag hængende i munden.

Hvad angår kryptovalutaerne, så ser 2022 nu ud til at få den perfekte afslutning. Det her har ikke været en glad film skal det siges. Markederne har styrtdykket i år, skandalerne har været mange, og sætningen “Chapter 11” er blevet ubehageligt almindelig.

Og nu lukker vi nu året af med en Donald Trump NFT-samling, der fanger mainstream-mediernes opmærksomhed. Samlingen har overgået 7.000 ETH i volumen – det er hele $8,5 millioner i skrivende stund. Gulvprisen for samlingen startede under $100, men er nu tæt på $400.

Trumps samling blev droppet i denne måned, 45.000 samlerobjekter, der minder om sports-samlekort. De viser den tidligere præsident i alle mulige forskellige positioner, såsom hvor han står foran Mount Rushmore eller hvor han holder en riffel klædt i militærudstyr med en trofast hund ved sin side.

Men projektets tilsyneladende succes har fået mange til at grave videre i projektet, og med nogle sjove resultater, der nu dukker op. Twitter-brugeren @NFTherder bemærkede, at en mistænkelig mængde af de mest sjældne NFT’er i samlingen blev gemt af en skaber wallet.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022